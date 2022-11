DIRETTA GIGANTE KILLINGTON/ Video streaming Rai: albo d’oro molto azzurro, CdM sci

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: L’ALBO D’ORO

Aspettando la diretta del gigante di Killington, ricordiamo che questa località del Vermont ha fatto il proprio debutto nel calendario di Coppa del Mondo di sci nel 2016, un evento storico dal momento che non si gareggiava negli Stati Uniti orientali dal 1991 e nel Vermont dal 1978. Detto che nel 2020 l’intera trasferta americana è saltata a causa del Covid, sono pochi i precedenti da raccontare: il debutto di Killington ebbe luogo sabato 26 novembre 2016 proprio con un gigante che vide la vittoria di Tessa Worley davanti alla norvegese Nina Loeseth, che però noi ricordiamo soprattutto per il terzo posto di Sofia Goggia, primo podio di Coppa del Mondo nella carriera della campionessa bergamasca.

Nel 2017 la vittoria andò a Viktoria Rebensburg davanti alla padrona di casa Mikaela Shiffrin con Manuela Moelgg in terza posizione. Italia dunque sempre sul podio, anche perché i ricordi successivi sono ancora più dolci: sabato 24 novembre 2018 infatti ecco la vittoria di Federica Brignone davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel e all’austriaca Stephanie Brunner, infine sabato 30 novembre 2019 ci fu la doppietta italiana con vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone, con la padrona di casa Mikaela Shiffrin sul terzo gradino del podio. L’anno scorso invece “vinse” il vento e il gigante di Killington fu interrotto a prima manche in corso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE KILLINGTON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Killington vedrà la prima manche con inizio alle ore 16.00 italiane, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 19.00, cioè rispettivamente le 10 e le 13 locali. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Killington, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Killington (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

SI TORNA NEL VERMONT!

Con la diretta del gigante di Killington comincia oggi, sabato 26 novembre, la trasferta in Nord America ma più in generale la stagione dello slalom gigante per quanto riguarda la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. Il Circo Bianco ritrova dunque questa località del Vermont, che negli ultimi due anni è stata sfortunata, sia pure per motivi completamente diversi. Nel 2020 la Coppa del Mondo di sci non era andata in America a causa del Covid, un anno fa invece Killington era tornata e la gara addirittura iniziò, ma fu ben presto interrotta a causa del forte vento. L’ultimo precedente del gigante di Killington è di conseguenza ancora quello del 2019, sono ricordi dolci per l’Italia che ha un feeling speciale con questa pista grazie a Marta Bassino e Federica Brignone, come vedremo meglio fra poco.

Naturalmente il sogno sarebbe quello di vivere di nuovo un gigante colorato di azzurro a Killington, però il debutto del mese scorso a Soelden è stato cancellato per maltempo, quindi le incognite sono quelle della prima gara della stagione, pensando che le donne non gareggiano in gigante dal 20 marzo scorso, quando a Meribel vinse Brignone davanti a Bassino (a proposito di doppiette azzurre). Sarebbe fantastico ricominciare come avevamo chiuso, in casa di Mikaela Shiffrin. Sperando dunque in una gara da ricordare, andiamo a presentare più nel dettaglio tutto quello che potremmo attenderci nella diretta del gigante di Killington.

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Killington, speriamo naturalmente che questa sia la volta buona per vedere la prima gara stagionale di slalom gigante femminile. In casa Italia naturalmente puntiamo soprattutto su Federica Brignone e Marta Bassino, che hanno vinto la Coppa di gigante rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Non solo: gli ultimi due giganti disputati a Killington sono stati vinti proprio dalle due Azzurre, con il successo per Brignone nel 2018 e la prima vittoria in carriera di Bassino che giunse un anno più tardi sulle nevi del Vermont, in occasione di una memorabile doppietta che vide il successo di Marta proprio davanti a Federica, quindi non è solo per patriottismo che citiamo per prime le azzurre in vista della gara di oggi.

Tra le grandi favorite straniere dobbiamo elencare le solite note: la padrona di casa Mikaela Shiffrin l’anno scorso è tornata a conquistare la Coppa del Mondo generale e con le due vittorie in slalom a Levi ha cominciato alla grande, costringendo tutte le altre a rincorrere, cominciando dalla slovacca Petra Vlhova. Nella scorsa stagione tuttavia le due donne copertina in gigante furono la francese Tessa Worley e la svedese Sara Hector: Worley si è presa la grande soddisfazione di rivincere la Coppa di specialità a cinque anni di distanza dalla precedente e con 16 vittorie tutte ottenute in gigante è naturalmente una “maestra” della disciplina, mentre Hector ha perso la Coppetta a causa di un brutto finale di stagione, ma ha vinto tre giganti di Coppa e soprattutto è la campionessa olimpica di slalom gigante grazie alla vittoria in Cina davanti alla nostra Federica Brignone, con Lara Gut bronzo.











