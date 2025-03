DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

La diretta gigante Kranjska Gora prende il via con la prima manche: abbiamo già ricordato che sulla Podkoren le donne hanno gareggiato nelle prime due prove del 2025, anche in questo caso un gigante e uno slalom, nei quali le vittorie erano andate rispettivamente a Sara Hector e Zrinka Ljutic ma c’era stato modo di festeggiare anche il primo podio nella disciplina da parte di Lara Colturi, che era arrivata seconda come già le era capitato nello slalom di Gurgl un mese e mezzo prima. Nella località slovena si gareggia dalla metà degli anni Ottanta: qui nel 1991 e 1992 abbiamo avuto un uno-due italiano con Alberto Tomba e Sergio Bergamelli, ma c’è tanta Italia sulla Podkoren.

Hanno vinto il gigante ancora Tomba, nel 1995, e poi Patrick Holzer nel 1999 senza contare parecchi podi; in epoca recente Benjamin Raich e Ted Ligety, peraltro consecutivamente, hanno centrato una tripletta a testa ma il fenomenale statunitense un tris lo ha timbrato anche tra il 2012 e il 2014, arrivando così a sei vittorie sulla Podkoren e “battendo” Marcel Hirscher che si è fermato a quattro. L’anno scorso ha vinto Marco Odermatt come già nel 2023: lo svizzero è a quota tre e punta il poker, parola ora ai protagonisti perché la diretta gigante Kranjska Gora prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA GIGANTE KRANSJKA GORA IN STREAMING VIDEO TV

SI VA IN SLOVENIA!

La diretta gigante Kranjska Gora ci proietta nel fine settimana in terra slovena per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: sabato 1 marzo inizia la due giorni dedicata alle prove tecniche, sulla Podkoren dove due mesi fa hanno gareggiato le donne. Il gigante Kranjska Gora è particolarmente atteso perché nella classifica di specialità la situazione è ancora aperta: Marco Odermatt è al comando come da copione, ma non è riuscito a fare il vuoto (nonostante il vantaggio sia consistente) e deve fare i conti con i due norvegesi Alexander Steen Olsen e Henrik Kristoffersen, quest’ultimo intenzionato a cancellare un Mondiale chiuso a zero medaglie.

Il connazionale Steen Olsen invece ha già vinto due gare in questa stagione di Coppa del Mondo, e almeno in gigante è pronto a raccogliere il testimone; entrambi comunque devono vedersela con un Odermatt che rimane il grande favorito, anche lui ferito da una kermesse iridata che non è andata come sperato. Anche questi sono temi importanti nell’avvicinarci alla diretta gigante Kranjska Gora, perché potrebbe esserci qualche protagonista a sorpresa tra cui anche il nostro Luca De Aliprandini, quinto nella classifica di specialità e dunque con buone occasioni.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: IL SOLITO COPIONE?

Presentando la diretta gigante Kranjska Gora possiamo quindi dire che la situazione è tutta in divenire: se ci riferiamo alla stagione di Coppa del Mondo, a parte Odermatt e Steen Olsen ha vinto il solo Thomas Tumler (a Beaver Creek) e il veterano svizzero è stato l’unico a salire sul podio ai Mondiali, in una gara che a sorpresa è stata vinta da Raphael Haaser davanti a tre rossocrociati, ma con il grande atteso Odermatt che è giunto solo quarto perché la medaglia di bronzo è andata al collo di Loic Meillard. Ecco allora che qualcosa di meno pronosticabile potrebbe succedere. Steen Olsen e Kristoffersen inseguono con 79 e 89 punti di ritardo, rispettivamente.

Il margine è importante, soprattutto se consideriamo che dopo la Podkoren resteranno solo due giganti da disputare; uno di questi però sarà a Kvitfjell e quindi il pubblico di casa potrebbe dare una spinta ulteriore ai due norvegesi, che intanto hanno il dovere di accorciare il gap che li separa da Odermatt. De Aliprandini come detto può giocare insieme ad Alex Vinatzer il ruolo dell’outsider: i margini per fare bene nella diretta gigante Kranjska Gora ci sono tutti, poi vedremo cosa ci racconterà la pista tra poco.