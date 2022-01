Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: attesa per Marta Bassino

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: RISCATTO PER L’ITALIA

La diretta del gigante di Kranjska Gora apre oggi, sabato 8 gennaio, un weekend della Coppa del Mondo di sci femminile nella località slovena che è particolarmente cara a Marta Bassino. La piemontese infatti un anno fa ci regalò una doppietta da sogno nei due giganti di Kranjska Gora: quest’anno c’è in programma un solo gigante perché domani ci sarà lo slalom, ma l’attesa è comunque grande, anche per testare a che punto siamo in una specialità che finora all’Italia ha riservato forse qualche delusione in più del previsto.

Il gigante di Kranjska Gora si disputa come tappa slovena della Coppa femminile al posto di Maribor, che però pure quest’anno (di recente succede molto spesso) paga l’altitudine davvero troppo bassa, dunque si va a Kranjska Gora e francamente è meglio così, perché si gareggerà su una pista decisamente più affascinante, oltre che certamente gradita a Marta Bassino, senza dubbio in primo piano fra le possibili favorite. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della diretta del gigante di Kranjska Gora, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Kranjska Gora, parliamo innanzitutto delle azzurre, che finora sono state carenti in termini di continuità, dal momento che nei primi quattro giganti della Coppa del Mondo 2021-2022 ci sono state due uscite a testa per Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Detto che per la bergamasca Kranjska Gora è il luogo dell’ultimo podio in gigante (ma sono passati quattro anni), è lecito attendersi qualcosa in più soprattutto da chi ha nel gigante la specialità di riferimento. La Bassino vanta il podio nel secondo gigante di Courchevel, ma sarebbe importante rivederla su livelli almeno simili a quelli dell’anno scorso, quando in Slovenia diede lezioni a tutte. Per Federica Brignone c’è stato il quarto posto in rimonta a Lienz, ma senza dubbio finora le notizie migliori sono arrivate in super-G, purtroppo però la vincitrice della Coppa 2020 sarà assente a causa di un problema al tendine rotuleo.

Quanto alle protagoniste straniere, bisogna purtroppo dire che il Covid ha imposto già un prezzo piuttosto alto, perché nelle scorse settimane sono risultate positive due stelle quali Lara Gut e Mikaela Shiffrin. In particolare evidenza c’è la svedese Sara Hector, che sta vivendo la migliore stagione della carriera, molto costante naturalmente è pure Petra Vlhova (che però in gigante non è dominante come in slalom) e da seguire è sempre la veterana Tessa Worley, vincitrice a fine dicembre a Lienz e splendida interprete del gigante dal punto di vista tecnico. La francese e Marta Bassino sono sicuramente le autorità da questo punto di vista: che cosa ci dirà Kranjska Gora?

