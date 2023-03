Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: bis in Slovenia, CdM sci

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: ALTRA GIORNATA DI SPETTACOLO!

La diretta del gigante di Kranjska Gora caratterizzerà oggi, domenica 12 marzo 2023, per il secondo giorno consecutivo la Coppa del Mondo di sci 2022-2023, giunta alla sua ultima gara prima delle Finali di settimana prossima a Soldeu. Prima di spostarsi ad Andorra, comunque, il Circo Bianco è protagonista con un’altra giornata di grande spettacolo sulla pista Podkoren 3, una classica meravigliosa per il gigante che colloca Kranjska Gora al top della specialità insieme ad Alta Badia e Adelboden. Come già era successo dodici mesi or sono, il calendario ci regala una doppietta in slalom gigante e siamo sicuri che ciò vorrà dire uno spettacolo che raddoppia, nella gara per eccellenza a Kranjska Gora sinceramente è una ottima notizia per tifosi e appassionati del grande sci.

Sulla pista che in passato ha esaltato diverse volte anche il nostro Alberto Tomba, potremo ammirare ancora una volta tutti i grandi campioni del Circo Bianco attuale: il riferimento più immediato e forse scontato va allo svizzero Marco Odermatt che, dopo la vittoria di ieri, oggi dovrebbe prendersi la Coppa di specialità, ma sono tanti i protagonisti che si metteranno di nuovo in lizza per domare la Podkoren 3, sperando di confermarsi per chi ha già fatto bene ieri, oppure puntando alla rivincita per chi 24 ore fa era rimasto deluso. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora, atto secondo.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Kranjska Gora, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: IL BIS SULLA PODKOREN 3

La diretta del gigante di Kranjska Gora metterà naturalmente in copertina oggi chi già aveva saputo fare bene nella gara di ieri, perché sulla Podkoren 3 non si improvvisa, anche se magari ci sarà la possibilità dell’immediato riscatto per chi invece nella gara di ieri aveva deluso le aspettative. Di certo il calendario della Coppa del Mondo di sci ci fa un bel regalo, confermando la decisione che la FIS aveva già preso nella passata stagione. Possiamo allora ricordare che l’anno scorso i due giganti a Kranjska Gora ci regalarono una doppia vittoria per Henrik Kristoffersen, il norvegese che si prese la grande soddisfazione di battere per due giorni consecutivi un certo Marco Odermatt, secondo a pari merito con Lucas Braathen al sabato e terzo alla domenica, alle spalle anche dell’austriaco Stefan Brennsteiner.

In queste ultime stagioni sono diventate tradizionali anche le doppiette in Alta Badia, naturalmente per quanto riguarda il gigante. Nel dicembre 2021 alla domenica vinse Henrik Kristoffersen davanti a Marco Odermatt e Manuel Feller, al lunedì si confermò migliorandosi solamente Odermatt, vincitore della gara bis davanti al nostro Luca De Aliprandini e al tedesco Alexander Schmid. In questa stagione altra festa norvegese alla domenica, con la vittoria di Lucas Braathen davanti a Kristoffersen e Odermatt, che poi come l’anno scorso è riuscito invece a vincere al lunedì, davanti di nuovo a Kristoffersen ma con Zan Kranjec al terzo posto. Ci sarebbe poi da farsi una domanda sul fatto che la doppietta della diretta del gigante di Kranjska Gora arrivi solo a marzo, ma qui si entra nel delicato argomento del calendario della Coppa del Mondo…

