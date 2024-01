Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Brignone in copertina (CdM sci, oggi 6 gennaio 2024)

Oggi sabato 6 gennaio 2024 la diretta del gigante di Kranjska Gora riporta per la prima volta nel nuovo anno solare sotto i riflettori la Coppa del Mondo di sci femminile, che ci dà appuntamento in Slovenia con due gare tecniche (domani avremo lo slalom). Kranjska Gora è una località leggendaria per il Circo Bianco perché la pista Podkoren è una delle più belle del mondo, soprattutto proprio per il gigante, da qualche anno ci gareggiano anche le donne in sostituzione di Maribor e oggettivamente è meglio, perché anche le ragazze possono regalarci uno spettacolo meraviglioso su questo pendio che ha scritto pagine della storia dello sci.

Sofia Goggia: “Rivalità con Federica Brignone? Io lo ammetto…”/ “Lo sci si ispiri alla Formula 1!”

A proposito di storia dello sci, sicuramente saranno ricordate a lungo Lara Gut – vincitrice dei primi due giganti stagionali – e naturalmente Mikaela Shiffrin, che si è imposta settimana scorsa a Lienz, ma anche la nostra Federica Brignone, che ha fatto un capolavoro ad inizio dicembre in Canada, vincendo entrambi i giganti di Mont Tremblant e più in generale sta mantenendo un livello sempre altissimo, premiato con un meritato primo posto nella classifica della Coppa di specialità di gigante. Le premesse sono dunque intriganti, sperando anche nelle altre due campionesse azzurre cioè Marta Bassino e Sofia Goggia, quindi adesso andiamo a scoprire senza ulteriori indugi tutte le informazioni che potranno essere utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

Diretta/ Gigante Lienz: Shiffrin ha vinto, Brignone seconda in rimonta! (CdM sci, oggi 28 dicembre 2023)

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Kranjska Gora, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Diretta/ Super-G Val d'Isere: Federica Brignone ha vinto, Sofia Goggia sul podio! (oggi 17 dicembre 2023)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta del gigante di Kranjska Gora, dobbiamo allora mettere in evidenza come principali favorite appunto Lara Gut, Mikaela Shiffrin e naturalmente Federica Brignone. I primi cinque giganti della stagione sono stati vinti due a testa dalla ticinese ad inizio stagione e Soelden e Killington e naturalmente da Fede con la doppietta in Canada, infine dalla statunitense a Lienz. La più costante però è stata l’Azzurra, che vanta anche due secondi posti e comanda quindi la classifica della Coppa di specialità del gigante. Federica Brignone sta benissimo praticamente in tutte le specialità, in particolare ricordiamo il trionfo nel super-G in Val d’Isere e il podio anche in discesa a Sankt Moritz, speriamo allora in altre emozioni da parte della nostra Tigre.

Certo, una Mikaela Shiffrin in versione Lienz sarebbe difficile da battere anche in Slovenia, ma noi possiamo sperare, magari anche in un rilancio di Marta Bassino su un tracciato che negli scorsi anni ha già esaltato la classe cristallina della nostra piemontese. Tra chi vuole riscattarsi c’è anche Petra Vlhova, deludente in Austria, senza dimenticare Sara Hector e altre possibili protagoniste di ottimo livello, tuttavia non è certo una questione di nazionalismo se affermiamo che la donna copertina per la diretta del gigante di Kranjska Gora dovrà essere Federica Brignone prima di qualsiasi altra…

© RIPRODUZIONE RISERVATA