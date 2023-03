Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Odermatt chiude? (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: LA PRIMA IN SLOVENIA!

La diretta del gigante di Kranjska Gora scatta alle ore 9:30 di sabato 11 marzo: avremo a quest’ora la prima manche, mentre la seconda sarà alle ore 12:30. Questo sarà il primo di due slalom giganti sulla Podkoren, con il secondo previsto domani; dopo questo appuntamento la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino si sposterà a Soldeu (Andorra) ma intanto bisogna dire che i verdetti che riguardano la classifica generale e la coppetta di specialità sono ancora da definire, dunque questa diretta del gigante di Kranjska Gora potrebbe aiutarci a dipanare la matassa.

Per quanto riguarda il globo, Marco Odermatt comanda con 386 punti di vantaggio su Aleksander Aamodt Kilde, e potrebbe chiudere i conti già in Slovenia; nella classifica del gigante invece i punti di vantaggio dello svizzero su Henrik Kristoffersen sono 100 tondi, né Zan Kranjec né tantomeno Marco Schwarz – vincitore dell’ultima prova a Palisades Tahoe – possono più sovvertire l’ordine delle cose, di conseguenza Odermatt se la deve vedere con il norvegese in un duello che speriamo ovviamente appassionante.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante di Kranjska Gora sarà trasmessa dalla televisione di stato: per questa gara l’appuntamento sarà su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando, e ovviamente ci sarà la possibilità di assistere all’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito di Rai Play o installandone la relativa app. Ricordiamo poi che il gigante di Kranjska Gora viene garantito anche da Eurosport: in questo caso solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno accedere alle immagini sul canale 210 del decoder di Sky, con diretta streaming video fornita dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta del gigante di Kranjska Gora bisogna dire che Marco Odermatt rimane il grande favorito: lo svizzero comanda la classifica di specialità che ha già vinto lo scorso anno (come la Coppa del Mondo generale) e ora punta a fare il bis, avendo cinque vittorie contro una allo svizzero basterebbe pareggiare i punti di Kristoffersen nel gigante di oggi, ma questo ovviamente significherebbe che entrambi dovrebbero terminare a zero. Di conseguenza, Odermatt ha bisogno di rimanere davanti a Kristoffersen perché il gigante delle finali di Soldeu diventi ininfluente.

Chiaramente però lo svizzero non può fare calcoli e il motivo è chiaro. Risiede ovviamente nella Coppa del Mondo generale: vero, il doppio appuntamento in Slovenia gli concede la grande possibilità di allungare in maniera sensibile su Kilde ma non si può mai dire, dunque ci aspettiamo che il leader della classifica sia tutt’altro che conservativo ma vada all’attacco. Del resto rimane pur sempre il campione mondiale in carica nella specialità, la diretta del gigante di Kranjska Gora ha un chiaro favorito per la vittoria ma poi sarà la pista Podkoren a fornirci il suo verdetto…











