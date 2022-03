Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: si fa il bis (CdM sci)

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: GARA DI SPICCO!

La diretta del gigante di Kranjska Gora oggi, domenica 13 marzo 2022, completa il weekend della Coppa del Mondo di sci maschile sulla meravigliosa pista Podkoren 3 di Kranjska Gora, una grande classica per quanto riguarda il gigante, che quest’anno ci ha proposto un doppio appuntamento sacrificando lo slalom. I risultati di ieri con la seconda vittoria stagionale nella specialità di Henrik Kristoffersen sono quindi naturalmente i primi riferimenti per quanto riguarda il bis del gigante di Kranjska Gora, che insieme all’Alta Badia e ad Adelboden è sicuramente la località di maggiore spicco nel circuito per quanto riguarda questa specialità.

Ricordato naturalmente che in gigante il punto di riferimento è il fenomeno elvetico Marco Odermatt (da ieri matematicamente certo della Coppa di gigante) e che invece l’Azzurro di punta è il trentino Luca De Aliprandini, siamo pronti a vivere la seconda gara consecutiva su questa bellissima pista, come era già stato appena prima di Natale sulla Gran Risa: lo spettacolo sarà assicurato, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Kranjska Gora.

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: IL CALENDARIO

Detto che la diretta del gigante di Kranjska Gora ha come punto di riferimento la gara di ieri, qualche riflessione in più va fatta sul calendario di Coppa del Mondo, perché dobbiamo dire che la FIS sacrifica in modo ingiusto questa specialità. Innanzitutto il totale di otto giganti già non è molto, se si pensa che le discese sono undici e gli slalom dieci, ma più che il numero è la distribuzione nel corso della stagione a fare discutere. Con il gigante si parte già a Soelden ad ottobre, poi c’è stata una fascia molto intensa da metà dicembre ai primi di gennaio, con Val d’Isere, la doppia Alta Badia ed Adelboden, in seguito il vuoto.

In Coppa del Mondo non abbiamo avuto alcun gigante da sabato 8 gennaio a ieri: per fare dei confronti, nel mezzo ci sono stati sette slalom, sei discese e pure due super-G, altra specialità sacrificata ma almeno meglio distribuita. Ci sono state le Olimpiadi, certo, ma è sempre una sola gara in due mesi, prestigiosa ma isolata – inoltre, per chi non è andato ai Giochi il vuoto è stato totale. Infine, per compensare ecco tre giganti in otto giorni fra la doppietta di Kranjska Gora e le Finali: se uno fosse infortunato o anche solo acciaccato o malato, rischia di buttare via mezza stagione in una settimana…

