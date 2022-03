Diretta gigante Lenzerheide/ Streaming video tv: Brignone e Bassino, CdM sci

DIRETTA GIGANTE LENZERHEIDE: CI ASPETTIAMO GRANDI COSE DALLA BRIGNONE!

La diretta del gigante di Lenzerheide oggi, domenica 6 marzo 2022, chiude questo particolare weekend femminile per la Coppa del Mondo di sci, che sta facendo tappa in Svizzera per un weekend con un bel mix di velocità e tecnica, super-G ieri e oggi appunto un gigante. Con questo programma naturalmente ci attendiamo grandi cose da Federica Brignone, che in stagione ha un po’ litigato con il gigante ma ha fatto “pace” nell’occasione più importante, prendendosi un argento olimpico. In Cina invece è rimasta delusa Marta Bassino, che però ha due podi in stagione ed è pur sempre la vincitrice della Coppetta dell’anno scorso.

In questo momento però la regina del gigante è senza ombra di dubbio la svedese Sara Hector, dominatrice nella classifica di specialità e nuova campionessa olimpica avendo vinto il gigante a cinque cerchi. In ogni caso, c’è grande attesa per questa gara che potrebbe essere molto “italiana” pur con una “regina” svedese: scopriamo allora tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta del gigante di Lenzerheide.

DIRETTA GIGANTE LENZERHEIDE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Lenzerheide avrà inizio alle ore 10.00 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali come sempre di Rai ed Eurosport, attenzione però oggi per quanto riguarda la Tv di Stato, che proporrà la prima manche su Rai Due e la seconda su Rai Sport + HD, mentre resta immutato l’appuntamento con il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA GIGANTE LENZERHEIDE: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta del gigante di Lenzerheide, bisogna quindi mettere in copertina Sara Hector, per molti anni più che buona specialista dello slalom gigante ma con pochi acuti e diventata una campionessa in questa stagione, con tre vittorie, un secondo e un terzo posto che hanno portato la svedese saldamente al comando della Coppa di specialità. Non è mai facile però presentarsi alle Olimpiadi da grande favorita, a maggior ragione se non ci sei abituata: ebbene, Hector non si è fatta condizionare, ha sciato come sa anche in Cina e si è presa la vittoria. Attenzione poi alle solite note, da Tessa Worley a Lara Gut e Petra Vlhova, ma soprattutto a Mikaela Shiffrin che deve rialzarsi dal clamoroso flop olimpico e combattere con la slovacca per la Coppa del Mondo generale.

Quanto alle italiane, la nota dolente è che la squadra nel suo complesso fa più fatica rispetto al recente passato, ma naturalmente possiamo sempre contare su due punte come Marta Bassino e Federica Brignone, vincitrici delle ultime due Coppe di gigante e che quest’anno sembrano essersi divise i compiti: due podi per Marta in Coppa del Mondo, Federica invece ha avuto più difficoltà e a tratti è sembrata “litigare” con il gigante, ma l’argento olimpico ha riportato il sereno mentre purtroppo Bassino in Cina è uscita nella prima manche.



