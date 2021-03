Diretta Gigante maschile Lenzerheide/ Streaming video Rai: duello Odermatt-Pinturault

DIRETTA GIGANTE MASCHILE LENZERHEIDE: COPPETTA CONTESA

Siamo in diretta con la gara del gigante maschile di Lenzerheide 2021, oggi, sabato 20 marzo 2021. Dopo il buco nell’acqua fatto con le prove veloci, entrambe cancellate per mal tempo, per le finali della Coppa del mondo di sci, in programma questo fine settimana a in Svizzera, ci dirporaimo con la prima gara tecnica, che pure si rivelerà decisiva per l’assegnazione della Coppetta di specialità, come probabilmente, anche per quella generale. Siamo infatti alla conclusione della stagione e oramai i punti messi in palio valgono davvero tutti: specie oggi per il gigante maschile, dove è furente battaglia tra Marco Odermatt e Alexis Pinturault per il globo della specialità. Speriamo dunque che almeno oggi il tempo si clemente e ci permetta di assistere a una finalissima a due per la coppetta davvero eccezionale.

DIRETTA GIGANTE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante maschile di Lenzerheide vedrà il via alla prima manche alle ore 9.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE MASCHILE LENZERHEIDE: PROTAGONISTI E AZZURRI

Per presentare la diretta del gigante maschile di Lenzerheide, ultima gara della stagione della Coppa del mondo che dunque deciderà del vincitore 2021, abbiamo appena accennato ai personaggi di Marco Odermatt e Alexis Pinturault, come principali contendenti oggi. E davvero i due saranno primi protagonisti sulla Beltrametti. Dopo tutto proprio l’austriaco è leader della graduatoria e ha trovato il primo gradino del podio nell’ultima prova di Kranjska Gora, dimostrandosi tra gli atleti più in forma in questo periodo: il francese non da meno (lo segue in lista con uno scarto minimo ed è primo indiziato per la generaòe) e per il gigante ha trovato in stagione già tre vittorie in Alta Badia e poi ad Adelboden. Pure i due non saranno soli: a prescindere dalle logiche di classifica, certamente vorranno imporsi come dominatori a Lenzerheide Faivre, oro mondiale a Cortina, come pure Schwarz e Meillard, senza dimenticare Luca De Aliprandini. L’azzurro, che ci ha regalato un magnifico argento nel gigante di Cortina, puntarà certo oggi a sgelarci un’ultima emozione per la stagione 2021 della coppa del mondo.

