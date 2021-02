Diretta gigante maschile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: Pinturault favorito

DIRETTA GIGANTE MASCHILE MONDIALI CORTINA: PARLERÀ FRANCESE?

Sempre più vicini al gran finale della rassegna iridata, oggi venerdì 19 febbraio l’appuntamento è con la diretta del gigante maschile dei Mondiali di Cortina. Siamo ormai nelle ultime battute dei Mondiali e l’attenzione è tutta per gli specialisti delle prove tecniche a Cortina d’Ampezzo. Oggi i riflettori sono puntati soprattutto su Alexis Pinturault, che in base all’andamento della stagione e alla sua intera carriera dovrebbe essere il principale favorito per la medaglia d’oro del gigante maschile ai Mondiali di sci Cortina 2021, anche se naturalmente non mancheranno tanti avversari agguerriti per il francese, magari compreso l’azzurro Luca De Aliprandini, a patto naturalmente che riesca finalmente a fare tutto per bene nel corso della gara, finora sempre il suo limite che gli ha impedito di ottenere risultati che spesso avrebbe anche meritato. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante maschile dei Mondiali di Cortina.

DIRETTA GIGANTE MASCHILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante maschile dei Mondiali di Cortina vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti, appuntamento dunque anche su Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE MASCHILE MONDIALI DI CORTINA: FAVORITI E AZZURRI

Abbiamo già citato il nome di Alexis Pinturault come uomo copertina della diretta del gigante maschile dei Mondiali di Cortina. La storia di tutta la sua carriera, fin da quando era il grande rivale di Marcel Hirscher in questa specialità, parla chiaro in favore del francese, che quest’anno in gigante ha fatto grandi cose nelle due località più prestigiose, Alta Badia e Adelboden, dimostrando la sua classe dunque nei giganti più belli e impegnativi del Circo Bianco. Vittoria sulla Gran Risa, addirittura doppietta in Svizzera sfruttando il calendario che quest’anno ha collocato un doppio gigante ad Adelboden: Pinturault è il favorito d’obbligo. I primi due rivali, in base al rendimento stagionale, potrebbero essere lo svizzero Marco Odermatt, già vincitore a Santa Caterina Valfurva, e il croato Filip Zubcic, ormai costante a livelli altissimi, senza dimenticare lo svizzero Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjec e naturalmente il norvegese Henrik Kristoffersen, sia pure un po’ in ombra finora in gigante in questa stagione. Per l’Italia, come detto, Luca De Aliprandini potrebbe essere la carta migliore: obiettivo fare bene in entrambe le manche, poi chissà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA