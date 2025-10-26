Diretta gigante maschile Soelden streaming video Rai: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN: MARCO ODERMATT SEMPRE FAVORITO

Oggi, domenica 26 ottobre 2025, è il turno degli uomini: inizia anche per loro la Coppa del Mondo di sci alpino con la diretta gigante maschile Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach, via al Circo Bianco e al lungo avvicinamento alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che in campo maschile saranno ospitate sulla mitica pista Stelvio di Bormio.

Il nome da mettere in copertina è naturalmente quello di Marco Odermatt, ancora una volta il grande favorito sia per la conquista della classifica generale sia per il successo nella Coppa di specialità, come siamo ormai “abituati” dalle precedenti stagioni maschili della Coppa del Mondo, avendo fatto poker dal 2022 in poi in entrambe le graduatorie.

L’anno scorso a volere essere pignoli Marco Odermatt fu meno dominante del solito in gigante: tre vittorie, due secondi posti, due terzi e due uscite sui nove slalom giganti della stagione di Coppa del Mondo, più la delusione del quarto posto ai Mondiali di Saalbach, comunque un bottino sufficiente per vincere con margine la quarta Coppa di specialità.

Potrebbe però esserci qualche speranza in più per i suoi avversari e naturalmente ci chiediamo se possa essere così anche nella stagione che sta per cominciare. Le prime risposte le avremo con la diretta gigante maschile Soelden: alle ore 10.00 sarà in programma la prima manche, appuntamento invece alle ore 13.00 per la seconda manche.

GIGANTE MASCHILE SOELDEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche nella nuova stagione i riferimenti sono i soliti: la diretta gigante maschile Soelden in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con le opzioni Rai Play o Discovery + per chi scegliesse la diretta streaming video.

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN: I FAVORITI E IL PUNTO SUGLI AZZURRI

I principali avversari di Marco Odermatt fin dalla diretta gigante maschile Soelden potrebbero essere il suo connazionale Loic Meillard e poi i norvegesi, compreso Lucas Pinheiro Braathen che per il secondo anno consecutivo gareggerà per il Brasile e, dopo un buon numero di podi, cercherà di regalare ai sudamericani anche la prima storica vittoria in Coppa del Mondo di sci. Dobbiamo osservare che sarà assente Alexander Steen Olsen, vincitore qui l’anno scorso, per cui la punta di diamante potrebbe essere ancora una volta il veterano Henrik Kristoffersen.

Per l’Italia la punta di diamante sarà ancora una volta Luca De Aliprandini, che quando trova il guizzo giusto ha pochi rivali ma avrebbe bisogno di più continuità, mentre sarebbe fondamentale una crescita da parte di Filippo Della Vite e saranno da valutare anche i progressi nella specialità da parte di Alex Vinatzer. Reciteremo da comprimari forse nella diretta gigante maschile Soelden, ma ci sono comunque prospettive discrete e speriamo che lungo la stagione la nostra squadra possa diventare protagonista anche in questa specialità.