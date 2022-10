Diretta gigante maschile Soelden/ Streaming video Rai: riparte la CdM di sci

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta del gigante maschile di Soelden oggi, domenica 23 ottobre, segnerà anche per gli uomini la partenza della stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nulla di nuovo da questo punto di vista: il Circo Bianco, come da consolidata tradizione, prende il via da questa località austriaca che può ospitare gare già a metà autunno sul ghiacciaio del Rettenbach. Ieri avevamo avuto lo slalom gigante femminile, oggi invece tocca agli uomini, a loro volta impegnati in gigante. Si parte quindi subito con la gara preferita di colui che è il detentore della Coppa del Mondo generale, della Coppa di specialità del gigante e anche campione olimpico della specialità, cioè naturalmente lo svizzero Marco Odermatt, che sarà l’uomo più atteso oggi nella diretta del gigante maschile di Soelden.

Un anno fa, era cominciata già da Soelden la cavalcata trionfale dello sciatore elvetico, che vinse il primo gigante della stagione davanti all’austriaco Roland Leitinger e allo sloveno Zan Kranjec. Staremo a vedere quali saranno invece oggi i primi verdetti della nuova stagione, sempre con Luca De Aliprandini principale speranza azzurra nel gigante maschile e ricordando che stavolta Soelden non sarà un “antipasto” isolato, perché già settimana prossima gli uomini saranno impegnati a Zermatt/Cervinia con due discese libere. In ogni caso, non vediamo l’ora di questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno rivedere in azione i loro beniamini. Che cosa ci dirà la pista nella diretta del gigante maschile di Soelden?

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante maschile di Soelden vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE MASCHILE DI SOELDEN SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOELDEN: CARATTERISTICHE, FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta del gigante maschile di Soelden, bisogna dunque sempre ricordare che questa è una gara molto particolare sotto diversi punti di vista. Siamo ancora ad ottobre, è la prima gara della stagione e siamo a 3000 metri di quota, venti chilometri sopra il centro abitato di Soelden, quindi le condizioni in cui si disputa la gara sono particolari anche per questo aspetto. Il grande favorito è inevitabilmente il già citato Marco Odermatt, il cui dominio sul gigante è stato totale nella scorsa stagione. In prima linea ci sono anche i veterani Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, con il norvegese che nella scorsa stagione fu secondo nella classifica di specialità e si prese la soddisfazione di vincere in Alta Badia e due volte a Kranjska Gora, mentre per il francese forse il Mondiale casalingo di febbraio potrebbe essere fin da ora il principale obiettivo. Molti altri nomi potranno ben figurare, ma tutti partono dietro Odermatt nei pronostici.

In casa Italia l’uomo di riferimento sarà naturalmente Luca De Aliprandini, che l’anno scorso proprio sulla Gran Risa riuscì finalmente a salire sul podio anche in Coppa del Mondo dopo il secondo posto dell’anno precedente ai Mondiali di Cortina. A fargli compagnia nella spedizione dell’Italia per la diretta del gigante maschile di Soelden ci saranno anche Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Dominik Paris, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Gli obiettivi naturalmente saranno diversi: per Paris sarà una sorta di “allenamento” verso le discese, tra i più attesi citiamo i giovani Della Vite e Franzoni, che speriamo possano cominciare a fare molto bene anche nel circuito di Coppa del Mondo.

