Diretta gigante maschile Solden/ Streaming video Rai: occhio a Alexis Pinturault!

DIRETTA GIGANTE DI SOLDEN: AL VIA LA NUOVA STAGIONE!

E’ con la diretta del gigante maschile di Solden che si darà il via ufficiale alla nuova stagione 2020-21 della Coppa del mondo di Sci, oggi domenica 18 ottobre, proprio sul notissimo ghiacciaio del Rettenbach. Come dunque è ormai consolidata tradizione, il circo bianco inaugura una nuova brillante stagione a metà autunno in Austria, nella regione del Tirolo e dopo il debutto delle donne occorso nella giornata di ieri, ecco che oggi i riflettori saranno per gli uomini dello slalom gigante, cui non vediamo davvero l’ora di rivedere in azione. L’attesa è davvero grande: il finale della precedente stagione di coppa era infatti stato guastato dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, che aveva costretto all’annullamento delle ultime tappe del calendario (Lillehammer, Kranjska Gora e le finali di Cortina), ed ora siamo più che mai impazienti di tornare a goderci i nostri beniamini del circo bianco.

Consapevoli ovviamente che la prova di Solden di quest’oggi potrebbe non dirci a sufficienza su quello che sarà la stagione 2020-21 della Coppa del mondo di sci maschile per il gigante: siamo solo al debutto e la condizione dei protagonisti non è ancora al top. Pure la diretta del gigante maschile di Solden sarà sicuramente appuntamento ricco di spettacolo, come sempre accade quando saliamo sul Rettenbach.

DIRETTA GIGANTE DI SOLDEN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante maschile di Solden vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOLDEN: I FAVORITI E GLI AZZURRI

Trattandosi solo della prima prova della nuova stagione di Coppa del mondo di Sci maschile 2021 certo ci pare praticamente impossibile immaginare in vero ventaglio di favoriti per il podio sul ghiaccio del Rettenbach: pure in vista della diretta del gigante maschile di Solden di questa mattina vale la pena fare qualche riflessione. Considerato quanto occorso nella disciplina solo un anno fa, ecco che non possiamo non parlare del duello tra Alexis Pinturault e Henrik Kristoffesen, che pure quest’anno potrebbero contendersi ad ogni curva la coppetta di specialità. Sia il francese (che vinse qui l’anno scorso) che il norvegese hanno da tempo annunciato la propria presenza oggi in Austria e certo per loro sarà l’occasione aiuta per testare la propria preparazione in vista della stagione iridata. Ma certo questi non saranno gli unici protagonisti: già oggi ci attendiamo di vedere ottime prestazioni da parte del francese Mathieu Faivre come dello sloveno Kranjec e del Crato Zubcic che ha mostrato grandi doti nella passata stagione di Coppa. Senza dimenticare ovviamente gli azzurri: oggi a Solden infatti non mancheranno Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, come anche Manfred Moelgg e alcuni esordienti, del calibro di Baruffaldi e Sorio. Sulla carta la squadra azzurra, certo molto variegata, non è tra le favorite per prendersi tutti i riflettori, ma ovviamente la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA