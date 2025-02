DIRETTA GIGANTE MASCHILE MONDIALI SCI 2025: VIA ALLA PRIMA MANCHE

Eccoci al via della diretta gigante maschile per i Mondiali sci 2025. In epoca recente la rassegna iridata in gigante ha esaltato Ted Ligety, che ha conquistato l’oro addirittura in tre edizioni consecutive dal 2011 al 2015. In seguito, ecco l’oro di Marcel Hirscher nel 2017, quello di Henrik Kristoffersen due anni più tardi, infine Mathieu Faivre campione del Mondo a Cortina 2021 e Marco Odermatt vincitore a Courchevel due anni fa. Diciamo che, se al posto di Faivre ci fosse stato il suo connazionale Alexis Pinturault, avremmo l’elenco completo di tutti i migliori interpreti del gigante negli ultimi 15 anni.

Ricordiamo l’argento di Luca De Aliprandini quattro anni fa, nella storia l’Italia ha vinto quattro volte l’oro nel gigante maschile ai Mondiali. Zeno Colò scrisse la storia con l’oro ad Aspen 1950, il primo Mondiale in cui fu disputato il gigante; ecco poi Gustav Thoeni, che si impose a Sapporo 1972 (quando le Olimpiadi assegnavano anche il titolo mondiale) e fece il bis due anni più tardi a Sankt Moritz, infine ecco il successo di Alberto Tomba a Sierra Nevada 1996 – oltre a due ori olimpici nella specialità. Un po’ di storia per nobilitare l’attesa, ora via alla diretta gigante maschile! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE MASCHILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV AI MONDIALI SCI 2025

La diretta gigante maschile in tv sarà visibile su Rai Sport HD in chiaro per tutti, oltre che su Eurosport per gli abbonati. Di conseguenza la diretta streaming video sarà offerta da Rai Play, ma anche da Discovery +, Sky Go e DAZN.

UN FAVORITO D’OBBLIGO

Tutti contro Marco Odermatt, questo è lo scenario che ci aspettiamo per la diretta gigante maschile ai Mondiali sci 2025, che entrano nel loro gran finale a Saalbach. Gli orari sono gli stessi della gara femminile di ieri, quindi l’appuntamento sarà alle ore 9.45 di stamattina, venerdì 14 febbraio, per la prima manche, seguita alle ore 13.15 dal via per la decisiva seconda manche. Lo svizzero è il campione in carica, ai Mondiali come d’altronde anche alle Olimpiadi, e per di più ha vinto le ultime tre Coppe di specialità e guida la classifica pure in questa stagione. Insomma, il gigante è in assoluto la gara preferita da parte di Marco Odermatt.

Volendo trovare il pelo nell’uovo, la diretta gigante maschile ai Mondiali sci 2025 ci ricorda che l’anno scorso Odermatt era uscito di pista a Saalbach in occasione delle Finali, impedendogli di completare la “stagione perfetta” dal momento che fino a quel giorno aveva vinto tutti i giganti disputati. Insomma, questa forse potrebbe non essere la pista preferita per il fenomeno elvetico, che però resta il grande favorito, anche perché quando arriva al traguardo vince quasi sempre. Chi potrà provare a dargli fastidio nella diretta gigante maschile?

DIRETTA GIGANTE MASCHILE MONDIALI SCI 2025: DE ALIPRANDINI FRA I RIVALI DI ODERMATT

Provando a rispondere alla domanda sui rivali di Marco Odermatt nella diretta gigante maschile ai Mondiali sci 2025, diciamo subito che tra i nomi più validi c’è il nostro Luca De Aliprandini, splendido terzo ad Adelboden e quinto nella classifica di specialità stagionale della Coppa di gigante con una notevole costanza di rendimento. L’azzurro è già stato secondo a Cortina 2021 ed è il più accreditato dei nostri, anche se naturalmente speriamo che possano trovare un guizzo anche Alex Vinatzer e Filippo Della Vite: in copertina però naturalmente c’è De Aliprandini, uno dei pochi che almeno a tratti ha sciato qualche volta ai livelli di Odermatt.

Ricordiamo poi che la Svizzera ha anche almeno un paio di altri nomi molto validi, cioè Loic Meillard e Thomas Tumler, che sono sempre da tenere in considerazione gli slavi, cioè Zan Kranjec per la Slovenia e Filip Zubcic per la Croazia, ma nella diretta gigante maschile è soprattutto la Norvegia a lanciare la sfida ad Odermatt, in particolare grazie ad Alexander Steen Olsen, che in stagione ha già colto ben due successi a Solden e Schladming, ma anche con l’eterno Henrik Kristoffersen, che tra l’altro ha un grande feeling con le rassegne iridate – già oro sia in gigante sia in slalom nel corso della carriera.