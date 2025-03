DIRETTA GIGANTE MASCHILE SUN VALLEY: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

Con la prima manche dietro l’angolo, ci apprestiamo a vivere la diretta gigante maschile Sun Valley: è stata una stagione intrigante anche in questa specialità, Marco Odermatt ha già vinto la coppetta – la quarta consecutiva, come già detto – ma si può dire che non abbia dominato come in passato. Basti ricordare che l’anno scorso Odermatt aveva quasi fatto en plein: clamorosamente aveva vinto nove giganti consecutivi, per poi mancare quello che sarebbe stato un leggendario filotto nelle finali di Saalbach-Hinterglemm, vittoria per Loic Meillard con un podio tutto svizzero, ma senza il dominatore della stagione. Il vantaggio era tuttavia stato clamoroso per Odermatt: 432 punti su Meillard e 498 su Filip Zubcic.

In questa Coppa del Mondo invece i successi in gigante sono stati tre: due le vittorie di Alexander Steen-Olsen, una a testa per Thomas Tumler, Henrik Kristoffersen e il già citato Meillard che ad Hafjell ha fatto doppietta, vincendo anche lo slalom. Come già detto ora nel mirino di Odermatt c’è il pokerissimo di coppette di gigante, impresa già riuscita a Marcel Hirscher che in totale ne ha vinte sei; a quota cinque troviamo Ted Ligety, più avanti si potrebbe pensare, proseguendo su questa falsariga, di andare ad agganciare Ingemar Stenmark a sette. Materiale per i prossimi anni, ora è giusto concentrarsi su queste finali di Coppa del Mondo anche perché la prima manche della prova di oggi è davvero dietro l’angolo, dunque senza indugiare oltre cediamo la parola alla diretta gigante maschile Sun Valley che finalmente sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Il canale tv sul quale seguire in chiaro la diretta gigante maschile Sun Valley è Rai Sport, mentre in abbonamento è disponibile Eurosport; per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Rai Play oppure, sempre per gli abbonati, DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING GIGANTE MASCHILE SUN VALLEY SU RAIPLAY

ULTIMA PROVA STAGIONALE!

Quali indicazioni arriveranno dalla diretta gigante maschile Sun Valley? Dalle ore 16:30 di mercoledì 26 marzo (la seconda manche è alle ore 19:00) vivremo l’ultima prova stagionale nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, siamo infatti alle finali e qui nell’Idaho siamo arrivati con una situazione sostanzialmente definita. Di sicuro nella classifica generale che ancora una volta è stata dominata da Marco Odermatt, ma anche per quanto riguarda la coppetta di gigante: anche qui poker per il fenomenale svizzero, cui ad Hafjell è bastato il secondo posto per mettersi alle spalle Henrik Kristoffersen che potrebbe consolarsi tornando a vincere la coppetta di slalom.

Per quanto riguarda il gigante invece non c’è storia: Odermatt esattamente come era riuscito a Marcel Hirscher, l’anno prossimo il rossocrociato potrà ambire ad eguagliare i cinque successi consecutivi dell’austriaco mentre per il momento punta l’ennesima vittoria stagionale nella specialità, che sarebbe la quarta e gli manca da metà gennaio, quando si impose ad Adelboden. Chi potrebbe impensierire il vincitore della Coppa del Mondo generale? Non mancano i nomi soprattutto considerando lo scenario, andiamo dunque a fare chiarezza a poche ore dalla diretta gigante Sun Valley che speriamo possa essere entusiasmante.

DIRETTA GIGANTE MASCHILE SUN VALLEY: CI SARÀ QUALCHE SORPRESA?

Nella diretta gigante maschile Sun Valley il grande favorito resta Odermatt, ma la concorrenza è vorace: la nuova stagione ci ha detto che alcuni grandi veterani non hanno perso colpi, al secondo posto della classifica di specialità c’è appunto Kristoffersen ma anche Loic Meillard ha fatto molto bene e ha vinto l’ultima prova di Hafjell, guidando un podio tutto svizzero visto che in terza posizione si è classificato Thomas Tumler. Anche le nuove leve però stanno emergendo: la Norvegia quest’anno ha avuto ottime risposte dai millennials Alexander Steen Olsen, vincitore di due prove e terzo nella graduatoria, e Atle Lie McGrath a dire il vero più competitivo in slalom.

Un “ex” norvegese come Lucas Pinheiro Braathen, che oggi batte la bandiera del Brasile, ha fatto progressi anche in questa disciplina (due anni fa ha vinto la coppetta di slalom) e poi bisogna citare il secondo posto di Léo Anguenot in Alta Badia. Il ricambio generazionale parrebbe esserci, e la Norvegia potrebbe tornare protagonista; per quanto riguarda l’Italia, come noto oggi nelle prove tecniche le speranze non sono tantissime ma se non altro Luca De Aliprandini ha centrato un podio ad Adelboden; certo si tratta di un classe ’90, ma sia Alex Vinatzer (per ora meglio in slalom) che Filippo Della Vite hanno fatto vedere qualcosa e magari nella diretta gigante Sun Valley faranno faville…