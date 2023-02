Diretta gigante Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: ancora Odermatt?

La diretta del gigante maschile caratterizzerà per i Mondiali di sci 2023 la giornata di oggi, venerdì 17 febbraio, naturalmente sulle nevi di Courchevel, la località francese che ospita tutte le gare maschili della rassegna iridata condivisa con la vicina Meribel. Lo spettacolo è garantito e avrà un favorito d’obbligo nello svizzero Marco Odermatt, che in gigante è il campione olimpico e detentore della Coppa di specialità e leader anche nella stagione in corso, per cui i riflettori sono naturalmente puntati soprattutto su colui che a Courchevel ha già conquistato l’oro anche in discesa libera.

Gli avversari comunque non mancheranno, a cominciare dal veterano norvegese Henrik Kristoffersen e dall’altro elvetico Loïc Meillard, vincitore a fine gennaio a Schladming dell’ultimo gigante di Coppa del Mondo prima dei Mondiali. Questa invece sembra una gara nella quale l’Italia non dovrebbe essere grande protagonista, ma speriamo nell’emergente Filippo Della Vite oppure in un guizzo di Luca De Aliprandini in stile Cortina 2021. Tutto questo premesso, andiamo a presentare senza ulteriori indugi tutte le informazioni utili per seguire la diretta del gigante maschile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA GIGANTE MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante maschile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche avrà inizio alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara concede ai Mondiali di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE MONDIALI SCI 2023: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta del gigante maschile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo parlare innanzitutto di Marco Odermatt. Considerando che lo svizzero aveva saltato la gara di Schladming dopo l’infortunio subito a Kitzbuhel, per il campione olimpico il bilancio stagionale in gigante è di quattro vittorie nelle cinque gare disputate, tra cui quella nella sua Adelboden e la seconda sulla Gran Risa in Alta Badia, dunque ecco spiegato perché Odermatt sia in gigante il favorito d’obbligo. Henrik Kristoffersen brilla per costanza, non ha ancora vinto in stagione ma è già andato quattro volte sul podio e mai sotto il quinto posto, mentre l’altro norvegese Lucas Braathen vinse il primo dei due giganti in Alta Badia e può quindi affermare con orgoglio di essere l’unico ad avere sconfitto Odermatt. Lo sloveno Zan Kranjec è salito già tre volte sul podio, l’austriaco Marco Schwarz è competitivo ovunque e la Svizzera ha una seconda carta “pesante” da giocare con il già citato Loic Meillard.

Per l’Italia certamente il nome in primo piano in gigante sarebbe quello dell’argento mondiale in carica Luca De Aliprandini, che però ha visto il traguardo solamente in due dei primi sei giganti stagionali, per cui il trentino può al massimo recitare da mina vagante in questi Mondiali. In copertina allora mettiamo il giovane Filippo Della Vite, ottimo quindicesimo nella classifica di specialità e undicesimo ad Adelboden, un classe 2001 la cui crescita ci fa certamente ben sperare: saprà essere protagonista anche della diretta del gigante maschile dei Mondiali di sci 2023?











