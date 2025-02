DIRETTA GIGANTE SESTRIERE: SI COMINCIA

Mentre siamo idealmente al cancelletto di partenza per dare il via anche oggi alla diretta gigante Sestriere, vogliamo dedicare qualche riga a Deborah Compagnoni, perché in questi giorni tutti hanno ricordato che la vittoria di Federica Brignone ha riportato in Italia l’oro del gigante femminile 28 anni dopo la valtellinese, che di titoli iridati nella sua specialità preferita ne vinse due.

Il secondo arrivò proprio al Sestriere nel 1997, un un Mondiale magico che vide Compagnoni imporsi anche in slalom: la gara tra i pali larghi ebbe luogo il 9 febbraio e Deborah si impose con 80/100 di vantaggio sulla svizzera Karin Roten e 1”76 sulla francese Leila Piccard, con un dominio quindi totale, che ricorda molto da vicino i distacchi giganteschi rifilati da Brignone a tutta la concorrenza settimana scorsa a Saalbach. Insomma, ci sono tanti motivi per lasciarsi cullare da questi dolcissimi corsi e ricorsi storici, senza però lasciarci distrarre troppo, perché adesso è davvero il momento di dare il via alla diretta gigante Sestriere! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE SESTRIERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

Le indicazioni sono le stesse di ieri per la diretta gigante Sestriere in tv, disponibile su Rai 2 e su Eurosport, quindi con Rai Play oppure Discovery + ma anche Sky Go e Dazn per quanto concerne la diretta streaming video.

CON FEDERICA BRIGNONE EMOZIONI ANCHE OGGI!

Dopo l’ennesimo capolavoro di Federica Brignone, che ieri ha vinto nonostante l’inflienza, la diretta gigante Sestriere ci farà compagnia anche oggi, sabato 22 febbraio 2025. Siamo infatti nel mezzo di un bellissimo weekend piemontese per la Coppa del Mondo di sci: ieri è stato il recupero di uno dei due giganti cancellati in Canada a inizio dicembre, oggi invece avrà luogo la gara che già nel calendario originale della stagione era in programma al Sestriere per un weekend dedicato alle discipline tecniche e che è iniziato nel migliore dei modi, con Fede ora davvero in fuga in classifica generale.

Attenzione invece agli orari della diretta gigante Sestriere, perché si gareggerà più tardi del solito: infatti la partenza sarà alle ore 11.00, quando scatterà evidentemente la prima manche e questo significa che bisognerà poi aspettare le ore 14.00 per vedere al cancelletto la prima sciatrice che prenderà il via nella seconda manche. Non fatevi quindi sorprendere, perché nella corsa di Federica Brignone verso il sogno di un’altra Coppa del Mondo generale questa diretta gigante Sestriere sarà sicuramente una tappa fra le più significative. Dopo il capolavoro di ieri, ci attendono altre emozioni forti…

DIRETTA GIGANTE SESTRIERE: PARLIAMO DI MARTA BASSINO

In questo momento giustamente gran parte delle attenzioni sono rivolte a Federica Brignone, ma siamo in Piemonte con la diretta gigante Sestriere e allora vogliamo dedicare spazio anche a Marta Bassino, che qui è più “padrona di casa” delle altre Azzurre. C’è un ricordo bellissimo per la cuneese, cioè la vittoria del 10 dicembre 2022, in occasione dell’ultima volta in cui il Circo Bianco aveva fatto tappa al Sestriere prima di questo weekend: purtroppo adesso la situazione è molto più delicata, perché questa stagione in gigante ha riservato solamente amarezze a Marta Bassino.

Detto che ieri è arrivato un modesto diciottesimo posto, ci sono state tante gare nelle quali Marta Bassino è apparsa purtroppo irriconoscibile in quella che è sempre stata la sua specialità d’elezione. C’è un settimo posto a Semmering come migliore risultato, in proporzione la piemontese ha fatto meglio nella velocità, almeno sulle piste più adatte alle sue caratteristiche tecniche – tra le quali certamente non c’era quella dei Mondiali di Saalbach. Questi giorni sono dunque molto importanti per Marta Bassino, che seguiremo naturalmente con affetto anche oggi nella diretta gigante Sestriere.