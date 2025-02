DIRETTA GIGANTE SESTRIERE: ROBINSON DAVANTI A BRIGNONE, GUT FUORI!

Alice Robinson prima davanti a Federica Brignone, si confermano le due sciatrici più forti al momento nella specialità dominando la diretta gigante Sestriere nella prima manche. Applausi per la nostra campionessa del Mondo, perché Federica Brignone negli ultimi giorni ha avuto l’influenza, ma ha sciato comunque ad altissimi livelli ed è stata battuta solamente dalla neozelandese, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 1’06”04 e con appena 19/100 di vantaggio sull’Azzurra, per cui la vittoria è certamente ancora in bilico verso la seconda manche, che inizierà alle ore 13.30.

Già più lontana Paula Moltzan, che è terza ma staccata di 83/100: le prime tre sono al momento le stesse dei Mondiali, una bella conferma dei valori della gara di Saalbach, con Sara Hector quarta a 1”03 da Robinson. L’altra notizia di spicco è che un errore nel finale ha messo fuori gioco Lara Gut-Behrami, quindi Federica Brignone ha un’occasione straordinaria per allungare il proprio vantaggio nella Coppa del Mondo generale. Sofia Goggia è sembrata sciare “tranquilla”, per evitare errori, così ha concluso la propria manche con 2”10 di ritardo da Robinson, mentre Marta Bassino conferma le sue difficoltà recenti con un passivo di 2”36. Speriamo che entrambe possano fare meglio nella seconda manche della diretta gigante Sestriere! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE SESTRIERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta gigante Sestriere in tv sarà per tutti su Rai 2 e su Eurosport, di conseguenza ecco da un lato Rai Play e dall’altra Discovery + ma anche Sky Go e Dazn per la diretta streaming video.

VIA ALLA PRIMA MANCHE

Finalmente siamo al via della diretta gigante Sestriere: abbiamo già ricordato che la Coppa del Mondo ricomincia con 70 punti di vantaggio per Federica Brignone su Lara Gut-Behrami, mentre nella classifica di specialità Alice Robinson guida con 300 punti, ma tallonata da Sara Hector, che è seconda a quota 296. Da notare che Federica Brignone è terza con 200 punti, frutto di due vittorie e tre uscite: la Coppetta di gigante non è il primo obiettivo, ma con la superiorità dimostrata a Saalbach non sarebbe impossibile ribaltare la situazione anche nella specialità.

Inoltre, gli ultimi precedenti in gigante al Sestriere sono a dir poco positivi per noi: il 18 gennaio 2020 Federica Brignone vinse ex-aequo con Petra Vlhova (e a fine stagione vinse la sua prima Coppa del Mondo), mentre il 10 dicembre 2022 fu Marta Bassino a trionfare. Sarebbe allora bellissimo l’aria di casa aiutasse anche la piemontese a tornare sui livelli che la sua classe richiederebbe: un motivo in più per fare il tifo per le nostre campionesse nella diretta gigante Sestriere! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FEDERICA BRIGNONE, CACCIA ALLA COPPA DEL MONDO

Terminati i Mondiali, torna protagonista la Coppa del Mondo di sci grazie alla diretta gigante Sestriere, che oggi venerdì 21 febbraio 2025 apre un weekend davvero affascinante sulle nevi della località piemontesi. Saranno infatti tre giorni, il gigante di oggi recupera uno dei due saltati in Canada ad inizio stagione e si aggiunge a quello di domani, una bella doppietta nella specialità di cui Federica Brignone è la nuova campionessa del Mondo dopo il meraviglioso trionfo di Saalbach. Ecco allora che la protagonista sarà proprio l’iridata, che al Sestriere vuole rafforzare anche il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se è reduce da qualche giorno con l’influenza.

Inutile nascondersi: adesso il grande obiettivo è conquistare per la seconda volta in carriera la sfera di cristallo e il doppio appuntamento con la diretta gigante Sestriere potrebbe avere un peso molto significativo per indirizzare il duello con Lara Gut-Behrami. La svizzera ha vissuto Mondiali abbastanza anonimi, per cui sulla carta l’occasione è propizia per allungare il margine di vantaggio, che attualmente è di 70 punti: sappiamo però che Federica Brignone in questa stagione fra i pali larghi non ha mezze misure, per cui i brividi sono assicurati nella diretta gigante Sestriere. Gli orari? Via alle ore 10.30 con la prima manche, mentre poi la seconda manche inizierà alle ore 13.30.

DIRETTA GIGANTE SESTRIERE: IL GRANDE DUELLO BRIGNONE-GUT E NON SOLO

Si riparte quindi con la diretta gigante Sestriere e con i 70 punti di differenza tra Federica Brignone e Lara Gut. Proprio il gigante potrebbe essere l’ago della bilancia: in sei gare stagionali (Mondiali compresi) l’Azzurra ha tre vittorie e altrettante uscite di scena. Con la straordinaria condizione di forma mostrata a Saalbach (strascichi dell’influenza permettendo), il poker è nel mirino, ma pensando alla Coppa anche se non dovesse arrivare la vittoria sarebbe comunque fondamentale portare a casa il massimo numero di punti possibile, che in questa stagione è diventata proprio la specialità di Lara Gut, la quale ha vinto una sola gara ma è ancora in scia grazie alla costanza di piazzamenti.

Ci sono però tante altre campionesse da seguire, a cominciare da Alice Robinson, che è la leader in Coppa di gigante ed è stata l’unica a limitare il passivo da Brignone nella gara iridata, per cui potrebbe essere la sua principale rivale per la vittoria di giornata anche nella diretta gigante Sestriere. Inoltre questo weekend tutto dedicato alle specialità tecniche (domenica ci sarà uno slalom) potrebbe essere determinante per capire se Camille Rast, Zrinka Ljutic e Sara Hector possano ancora ambire a loro volta alla Coppa del Mondo generale, infine speriamo in segnali positivi da Sofia Goggia e Marta Bassino, che si devono mettere alle spalle un Mondiale che per la bergamasca e la piemontese è stato deludente.