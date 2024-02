DIRETTA/ Gigante Soldeu video streaming Rai: in pista per la prima manche! (CdM sci, 10 febbraio 2024)

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

Siamo arrivati alla diretta del gigante di Soldeu, naturalmente per quello che riguarda la prima manche. Detto della situazione in Coppa del Mondo femminile, possiamo ora ricordare che la classifica di specialità vede al comando la già citata Lara Gut-Behrami, che in gigante quest’anno ha vinto a Soelden, Killington, Cortina e Plan de Corones e ha 585 punti, resistendo al momento agli assalti di una Federica Brignone che di punti ne ha 500 ed è in seconda posizione, precedendo la rinata Sara Hector che segue a 452. Sono invece 429 i punti di una Mikaela Shiffrin che dovrà difendere la Coppa del Mondo generale, poi quinta Alice Robinson con 332.

Queste le prime posizioni; va però ricordato che da qui al termine della stagione i giganti in calendario saranno solo quelli di Are e Saalbach-Intergrlemm (cioè quello della finale) e quindi la Gut-Behrami già oggi, anche se comunque non aritmeticamente, potrà mettere le mani su quella che sarebbe la prima coppetta di questa specialità, dopo averne vinte quattro in super-G. La svizzera però punta anche e soprattutto al bersaglio grosso che è ovviamente il globo di cristallo: staremo a vedere cosa succederà oggi sulla Avet, mettiamoci comodi e lasciamo parlare la pista perché finalmente la diretta del gigante di Soldeu sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GIGANTE SOLDEU STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante di Soldeu riguarda due emittenti, come sempre succede nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport, che trovate al numero 57 del vostro telecomando, ma naturalmente c’è anche l’opzione di Eurosport che invece è un canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare, perché presente al numero 210 del decoder di Sky. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, è visitabile il sito di Rai Play e potrete attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, in alternativa sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, GIGANTE SOLDEU

UNA GRANDE BATTAGLIA!

Il gigante di Soldeu è la nuova gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: sulla Avet si gareggia a partire dalle ore 10:30 di sabato 10 febbraio quando scatterà la prima manche, poi avremo alle ore 13:30 l’inizio della seconda. Oggi il gigante, domani lo slalom: si torna tra i paletti dunque, dopo la cancellazione delle due prove di velocità a Garmisch e un gigante che a Plan de Corones è stato vinto da Lara Gut-Behrami, che è la sciatrice più in forma del momento e può legittimamente sognare la Coppa del Mondo, che sarebbe la seconda in carriera.

Questo anche perché Mikaela Shiffrin si è infortunata a Cortina, perdendo punti preziosi: la statunitense però sta lavorando per tornare quanto prima, anche se ha annunciato che non sarà presente ad Andorra. Questo significa che già oggi la Gut-Behrami potrebbe andare in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo; purtroppo per la Shiffrin, si tratta di uno dei tanti infortuni che quest’anno hanno coinvolto parecchi big del circo bianco, come noto anche la nostra Sofia Goggia la cui stagione è terminata in anticipo.

DIRETTA GIGANTE SOLDEU: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta del gigante di Soldeu, e per l’appunto bisogna riferire che il circo bianco femminile ha perso alcune protagoniste: per Sofia Goggia un altro colpo durissimo, la frattura di tibia e perone nel corso di un allenamento proprio per questa gara e una coppetta di discesa che si allontana, anche se questo bisognerà vederlo quando si gareggerà nella specialità. Parlando del gigante di oggi, stagione finita anche per Petra Vlhova che si è rotta il crociato a casa sua, a Jasna; tutto sommato è andata bene a Mikaela Shiffrin, ma ora bisognerà fare i calcoli.

La statunitense rimane al comando della classifica generale di Coppa del Mondo ma la Gut-Behrami ha cambiato passo e, sfruttando l’assenza della sua rivale, si è portata a soli 95 punti dalla Shiffrin; come detto le condizioni di quest’ultima saranno da valutare e allora, anche se per fattori esterni, il ribaltone che sembrava impensabile è davvero possibile. Naturalmente noi speriamo che dalla diretta del gigante di Soldeu emerga anche l’Italia: Federica Brignone e una Marta Bassino in crescita possono certamente giocarsi la vittoria, staremo a vedere se effettivamente le cose andranno in questo modo.











