DIRETTA GILLETTE BOMBER VS KING/ Video streaming Italia 1: la causa sostenuta

Abbiamo già detto che la diretta di Gillette Bomber vs King è il momento culminante di una campagna più ampia che l’azienda sponsorizza. Infatti, il progetto va a sostegno della Fondazione Doppia Difesa che Michelle Hunziker e Giulia Buongiorno hanno fondato nel 2007, per la battaglia contro la violenza sulle donne, e in particolare dell’iniziativa di inclusione Lavorativa Aula 162, che viene promossa da Procter & Gamble e l’Associazione Next. L’avvio di questo progetto avverrà con la partita benefica: Gillette sostiene legalmente e psicologicamente le donne vittima di violenza – e questo avviene attraverso la fondazione di cui sopra, che fornisce aiuto a chi ha subito discriminazioni, abusi e violenze ma non ha il coraggio o le capacità di denunciare, con tutto quel che la cosa comporta. Inoltre l’azienda è impegnata nel reinserimento delle donne, vittime di violenza, nel mondo del lavoro e le aiuta in un percorso che faccia loro ritrovare l’indipendenza lavorativa: qui entra in gioco Aula 162 che, tramite corsi di formazione gratuiti, opera su tutto il territorio nazionale cercando appunto di reintegrare le donne nel mondo del lavoro. (agg. di Claudio Franceschini)

Segnaliamo che la diretta tv di Gillette Bomber vs King sarà trasmessa in chiaro per tutti: a fornire le immagini della partita sarà infatti Italia 1, e dunque chi volesse sintonizzarsi sul match benefico potrà accedere al numero 506 del digitale terrestre.

Gillette Bomber vs King è una partita benefica che si giocherà giovedì 20 maggio: il calcio d’inizio dovrebbe essere fissato per le ore 21:30 (all’incirca) e siamo allo Stadio dei Marmi di Roma. Purtroppo le porte dell’impianto resteranno chiuse, a causa delle restrizioni vigenti in termini anti-Covid; ad ogni modo si tratta di un evento che rientra nell’iniziativa promossa tra le altre da Gillette (il brand è noto) che supporta la battaglia contro la violenza sulle donne e, in particolar modo, la fondazione Doppia Difesa che nel 2007 è stata fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno – nello specifico poi viene appoggiata l’iniziativa di inclusione lavorativa Aula 162.

Dunque una partita amichevole, ma con tanti protagonisti del nostro calcio che saranno affiancati a personaggi del mondo di televisione e spettacolo: una serata di divertimento per sensibilizzare su temi sociali importanti, nella quale il risultato non conterà ma, chiaramente, visti i nomi che scenderanno in campo allo Stadio dei Marmi ci sarà comunque l’interesse a fare bene. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Gillette Bomber vs King, intanto possiamo fare luce su alcuni protagonisti della partita…

Chi giocherà dunque la partita Gillette Bomber vs King? Innanzitutto bisogna dire che i due capitani sono Christian Vieri e Daniele De Rossi: il primo guiderà la selezione dei Rasati (che saranno i Bomber), mentre l’ex della Roma sarà il leader dei giocatori con la barba (i King). Possiamo distinguerle così, come sono state presentate: l’idea viene dal nuovo spot Gillette di cui Vieri, oggi anche grande protagonista delle dirette Instagram (diventate un vero e proprio programma di intrattenimento sportivo) è da tempo testimonial.

Con loro ci sarà anche Francesco Totti, e poi altri ex calciatori della Roma quali Federico Balzaretti e Luca Toni; dunque sarà anche una ideale rimpatriata tra i campioni del Mondo del 2006, e infatti nell’elenco dei protagonisti compaiono anche Fabio Grosso (eroe inatteso di quelle notti tedesche) e Andrea Barzagli. Per quanto riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo, sappiamo che ci sarà Luca Argentero che è tra i promotori dell’evento; tutti gli altri li vedremo sul terreno di gioco dello Stadio dei Marmi, pronti a una serata di calcio e divertimento.



