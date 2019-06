Diretta Giro del Delfinato 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 7^ tappa

La diretta del Giro del Delfinato 2019 oggi, sabato 15 giugno, ci propone la settima tappa Saint Genix les Villages-Les Sept Laux Pipay di 133,5 km, una frazione breve ma durissima, tappone alpino della classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France. Non ci sarà come noto Chris Froome, che mercoledì è caduto nella ricognizione della cronometro e si è infortunato seriamente, manca tra l’altro pure il detentore Geraint Thomas e dunque questo Giro del Delfinato 2019 è alla ricerca di un re, che potrebbe emergere oggi dal momento che gli ultimi 100 km saranno micidiali, senza un attimo di respiro, e che la lunghissima salita finale verso l’arrivo di Les Sept Laux Pipay sarà la più dura di questo Delfinato, che anche domani vivrà una giornata molto impegnativa, ma ci propone oggi la sua tappa “regina”.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (7^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per la settima tappa Saint Genix les Villages-Les Sept Laux Pipay dalle ore 15.35 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Invece per gli abbonati alla televisione satellitare dobbiamo sottolineare che oggi il Giro del Delfinato su Eurosport 2 e di conseguenza pure in streaming tramite Eurosport Player sarà disponibile solo tramite una differita alle ore 18.00 a causa della concomitanza di altri eventi nel palinsesto. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: PERCORSO 7^ TAPPA SAINT GENIX LES VILLAGES-LES SEPT LAUX PIPAY

Per presentare la diretta Giro del Delfinato andiamo adesso a descrivere il percorso della settima tappa Saint Genix les Villages-Les Sept Laux Pipay, che avrà tutte le caratteristiche per attirare l’attenzione. La partenza avrà luogo alle ore 12.50 da Saint Genix les Villages, nel dipartimento della Savoia. La prima parte della tappa sarà piuttosto semplice, diciamo fino allo sprint intermedio collocato in località Nances al km 34,5, ma da quel momento si farà maledettamente sul serio, perché l’altimetria non prevederà più pianura, solamente salite, discese e immediatamente al termine di queste tornare di nuovo a salire. Il primo Gpm di giornata sarà il Col de l’Epine, Gran Premio della Montagna di prima categoria (come i due successivi) al km 43 al termine di 7,6 km di salita al 7,2% di pendenza media. Avremo poi il Col du Granier, il cui scollinamento sarà al km 72,5 e sarà una salita più lunga ma anche non troppo impegnativa – 12 km al 5,8% di pendenza media. La terza fatica sarà il Col de Marcieu (km 100,5), con i suoi 10,4 km di salita caratterizzati dal 6,1% di pendenza media. Infine naturalmente la salita finale della Montée de Pipay, verso l’arrivo di Les Sept Laux Pipay, una lunghissima salita di 19 km al 6,9% medio, che si meriterà di essere un Gpm Hors Categorie per questo Giro del Delfinato 2019 che sulle sue rampe vivrà un momento fondamentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA