Diretta Giro del Delfinato 2020/ Streaming video e tv: oggi la 1^ tappa

Comincia il Giro del Delfinato 2020: in diretta oggi, mercoledì 12 agosto, potremo seguire la prima tappa Clermont Ferrand-Saint Christo en Jarez di 218,5 km, che darà il via alla classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Quest’anno è cambiato quasi tutto anche nel mondo del ciclismo, ma la collocazione del Giro del Delfinato a ridosso del Tour de France non cambia e questo ci permetterà di seguire in questi giorni tutti i protagonisti che saranno poi i più attesi anche al Tour. Vedremo dunque in azione al Giro del Delfinato moltissimi nomi di spicco per i grandi giri, da Egan Bernal a Primoz Roglic, da Nairo Quintana a Chris Froome fino a Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk. Quest’anno le tappe del Delfinato saranno solamente cinque al posto delle tradizionali otto, un piccolo sacrificio nel calendario è stato infatti obbligato, ma siamo certi che già da oggi, in occasione della prima tappa che spicca per il notevole chilometraggio, la diretta Giro del Delfinato 2020 ci riserverà grandi emozioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2020

La diretta tv del Giro del Delfinato 2020 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, che davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player potranno seguire oggi tutte le fasi salienti della prima tappa Clermont Ferrand-Saint Christo en Jarez, della quale sarà poi disponibile per tutti anche una sintesi differita in chiaro alle ore 22.00 su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2020: PERCORSO 1^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2020, ora è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della prima tappa Clermont Ferrand-Saint Christo en Jarez, della quale per ora abbiamo evidenziato il notevole chilometraggio (km 218,5). Ci si muoverà dunque dal villaggio di partenza di Clermont Ferrand alle ore 10.35, poi il km 0 sarà alle ore 10.55 e da lì comincerà una giornata piuttosto impegnativa, caratterizzata infatti da un percorso molto mosso, sul quale i corridori dovranno affrontare la bellezza di sette Gran Premi della Montagna, anche se ben cinque di questi saranno di quarta categoria, la più facile. Sarà dunque una prima tappa mossa dall’inizio alla fine, che culminerà con un circuito conclusivo attorno alla sede d’arrivo di Saint Christo en Jarez con numerosi saliscendi. L’ultimo Gpm sarà infatti ad appena 1,5 km dal traguardo, una salitella di 3,3 km al 4,6% di pendenza media che però risulterà decisiva nell’economia della corsa. D’altronde nei prossimi quattro giorni avremo tantissime montagne, oggi dunque il Giro del Delfinato 2020 propone una sorta di antipasto a quello che verrà in seguito…

