Diretta Giro del Delfinato 2020/ Streaming video Rai: il vincitore? (5^ tappa)

La diretta Giro del Delfinato 2020 culminerà oggi con la decisiva quinta tappa Megeve-Megeve, una frazione di 153,5 km caratterizzata da ben otto Gran Premi della Montagna. Ci attendono dunque ancora tantissime salite anche nell’ultimo giorno del Giro del Delfinato, quest’anno davvero regno incontrastato per chi va forte in salita, a cominciare già dalla seconda tappa di giovedì. Le grandi salite ci hanno fatto poi compagnia anche nei giorni successivi, con altre due frazioni molto impegnative sia venerdì con il Col de la Madeleine, sia ieri con il primo arrivo a Megeve, che oggi sarà sede sia della partenza sia dell’arrivo della frazione decisiva del Giro del Delfinato 2020, più breve del solito (cinque tappe invece di otto) per adeguarsi alle necessarie modifiche nel calendario UCI ma davvero durissimo e dunque banco di prova fondamentale per tutti coloro che hanno ambizioni in ottica Tour de France, a maggior ragione se consideriamo che la Grande Boucle avrà inizio fra meno di due settimane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2020

La diretta tv del Giro del Delfinato 2020 sarà garantita oggi per la decisiva quinta tappa Megeve-Megeve sia dal canale tematico Eurosport per i propri abbonati, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), il che significa che raddoppia anche la possibilità di seguire il Delfinato in diretta streaming video, tramite il servizio fornito da Eurosport Player se abbonati, oppure grazie a Rai Play sul sito oppure l’applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2020: PERCORSO 5^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2020, ora è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della quinta tappa Megeve-Megeve, della quale abbiamo già capito che sarà una dura frazione di alta montagna. Ci si muoverà dunque dalla partenza di Megeve alle ore 12.20, per dare vita a una tappa che sarà impegnativa fin dai primi chilometri. Si diceva degli otto Gran Premi della Montagna, in effetti è da precisare che i più impegnativi saranno il secondo e il terzo, cioè il Col de Romme (8,8 km all’8,9% di pendenza media) e il Col de la Colombiere (7,5 km all’8,5% medio), entrambi previsti nei primi 60 km di corsa. Vedremo dunque se qualcuno oserà far “esplodere” l’ultima tappa del Giro del Delfinato 2020 già da così lontano oppure la situazione resterà cristallizzata più a lungo. Il finale non sarà comunque facile, perché negli ultimi 30 km ci saranno ben tre Gpm, tutti di seconda categoria: la Cote de Domancy (2,5 km al 9,4%) e la Cote de Cordon (4,6 km all’8,2%) sono brevi ma molto impegnative, infine ci sarà la salita finale verso l’arrivo di Megeve che sarà invece più lunga ma anche meno arcigna, essendo caratterizzata da 9 km di ascesa al 4,6% di pendenza media. Se si aspetterà quest’ultima salita, succederà poco; altrimenti, tutto è ancora possibile…

