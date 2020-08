Diretta Giro del Delfinato 2020/ Streaming video Rai: orario e percorso 2^ tappa

Il Giro del Delfinato torna in diretta anche oggi, giovedi 13 agosto 2020 per la 2^ tappa di questa edizione 2020, davvero unica del suo genere, che oggi porterà i corridori da Vienne a Col de Porte, al termine di frazione ancora colma di saliscendi e che potrebbe riservarci grandi sorprese. Già ieri infatti nella prima tappa inaugurale di questa edizione del Criterium (che pure nel post pandemia è rimasto in calendario, sia in versione ridotta, alla vigilia del Tour de France 2020, che verrà inaugurato il prossimo 29 agosto) infatti abbiamo visto che sono state già scintille sulle strade francesi specie nel finale, con la vittoria finale di Wout Van Aert: oggi certo lo spettacolo non sarà meno considerato anche il valore dei partecipanti, che non hanno esitato a mettersi in mostra solo ieri, e che anche oggi saranno impazienti di mettersi alla prova in una delle prime gare a tappe della stagione del ciclismo mondiale, e che ci accompagna verso l’appuntamento della Grande Boucle. Senza scordare poi che anche oggi, il tracciato per la seconda tappa del Giro del Delfinato 2020 si annuncia movimentato con diverse salite importanti ma non eccessivamente impegnative, utili per scaldare le gambe, fino all’arrivo in salita annunciato al Col de Porte (cima Hors Categorie anche della corsa).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2020

La diretta tv del Giro del Delfinato 2020 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, che davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player potranno seguire oggi tutte le fasi salienti della seconda tappa Vienne-Col de Porte. Va aggiunto che la tappa sarà pure visibile in diretta tv, a partire dalle ore 14.45 anche sul digitale terrestre, al canale Rai Sport HD, al numero 57 del telecomando: disponibile per tutti la diretta streaming video dell’evento tramite il noto servizio Raiplay.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2020: IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

Ma andiamo subito a vedere che ci riserverà la diretta del Giro del Delfinato 2020 per la seconda tappa di questa emozionante, anche se ridotta, edizione, ricordando subito che i nostri beniamini saranno in strada dalla partenza di Vienne alle ore 13.00: l’arrivo al Col de Porte è atteso invece verso le ore 16.30 circa, dopo 135 km percorsi. Dando pure un’occhio al tracciato e all’altimetria, ecco che la 2^ tappa odierna si configura come “Hilly”, ovvero “collinare” anche se troviamo di fatto ben quattro Gpm, di cui due piuttosto interessanti. Comunque questa mattina si partirà con calma: da Vienne infatti attendono almeno una cinquantina di km piuttosto tranquilli (dove è inserito un punto sprint a Pajay, al 37 km) prima di affrontare la prima salitella della giornata, il Gpm di terza categoria del Cote de Viriville, con 4.1 km alla pendenza di 5.5%. Subito farà seguito un altro scoglio che il Gpm di quarta categoria del Cote de Roybon (1.5 km al 5.1%), ma superati saranno ancora una trentina di km abbastanza agevoli, in una placida discesa. Dopo i 90 km dunque si farà davvero sul serio per la diretta del Giro del Delfinato 2020: qui infatti comincerà la salita che porterà al Gran Premio della Montagna di 1^ categoria del Cote Maillett (6.2 km al 8%). Di seguito una ripida discesa che porterà i corridori verso il traguardo in salita sul Col de Porte, uno dei picchi simbolo di questa corsa a tappe: saranno infatti 17,5 km alla pendenza di 6.2% di media fino alla linea del traguardo finale della seconda tappa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA