Diretta Giro del Delfinato 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 3^ tappa

Si entra nel vivo della diretta del Giro del Delfinato 2020: oggi venerdi 14 agosto 2020 infatti vivremo la terza tappa del Criterium, da Corenc a Saint Martin de Belleville, la prima che potremo dire compiutamente di vera montagna, sulle strade dell’Isere della Savoia. Si fa dunque sul serio per la prova a tappe che ci anticipa il prossimo Tour de France, che pure ricordiamo è stata pesantemente rivista nel calendario UCI del post lockdown: per questa edizione 2020 del Criterium sono previste meno tappe ma non verrà a meno lo spettacolo, visto quanto già occorso al traguardo in salita della tappa di ieri, che ha visto l’eccezionale trionfo di XXXX. Anche perchè poi i protagonisti presenti in strada sono tutti di primo livello: nessuno dei big si è voluto far scappare l’occasione di mettere km sulle gambe in vista della prossima edizione della Grande Boucle. E oggi le stesse star avranno l’occasione anche di mettersi alla prova con le prime vere montagne del Giro del Delfinato 2020: con il Gpm di Col de la Madeleine e il traguardo in salita di Saint Martine de Belleville ci sarà da divertirsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2020

La diretta tv del Giro del Delfinato 2020 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, che davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player potranno seguire oggi tutte le fasi salienti della terza tappa Corenc Saint Martin de Belleville. Va aggiunto che la tappa sarà pure visibile in diretta tv anche sul digitale terrestre, al canale Rai Sport HD, al numero 57 del telecomando, sia pure in due differenti finestre, la prima prevista alle ore 10.00 e la seconda che avrà inizio alle ore 14.45 e che ci accompagnerà fino al traguardo finale. Per entrambi gli appuntamenti naturalmente sarà disponibile per tutti la diretta streaming video dell’evento tramite il noto servizio Raiplay.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2020 3^ TAPPA: IL PERCORSO

Andiamo dunque ad esaminare da vicino ora il percorso della terza tappa del Giro del Delfinato, in diretta oggi venerdì 14 agosto, che porterà i protagonisti del Criterium da Corenc a Saint Martine de Belleville, dopo ben 157 km di grande intensità. Ricordando subito che oggi la corsa prenderà il via alle ore 12.10 (mentre l’arrivo del vincitore al traguardo è attesa verso le ore 16.30 circa) e esaminando da vicino l’altimetria e la mappa del percorso, diciamo subito che oggi attende una partenza tranquilla per i corridori: da Corenc infatti saranno almeno un’ottantina di km di poco impegno altimetrico, dove pure sarà posto un punto sprint al 43km, sul confine tra le regioni dell’Isere e della Savoia. E’ dunque solo da metà del percorso in poi che le cose si faranno complicate. Al 86 km infatti comincerà l’ascesa al Gran Premio della Montagna Hors Categorie del Col de la Madeleine, che prevede una salita da 17.3 km con una pendenza media di 8.3%, a cui farà seguito una ripidissima discesa, dove ovviamente non bisognerà perdere la concentrazione. Tornati in piano solo al 138 km circa ecco che sarà di nuovo tempo di scalare: si avvicina infatti il traguardo in salita di Saint Martin de Bellevie, Gpm di prima categoria, che prevede un’ascesa di 14.8km con una pendenza media del 6%, che garantirà un finale davvero inaspettato.

