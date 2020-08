Diretta Giro del Delfinato 2020/ Streaming video tv: orario e percorso (4^ tappa)

Scolliniamo per questa bollente edizione 2020 del Giro del Delfinato, in diretta anche oggi, sabato 15 agosto 2020: questa mattina infatti si accenderà la quarta tappa delle cinque previste per questa incredibile edizione del Criterium, classica prova prevista su più giorni che fa da ponte all’ormai sempre più vicino Tour de France, tra gli appuntamenti cardine della stagione iridata del ciclismo. E davvero siamo impazienti di dare la parola alla strada, quando dunque manca sempre meno al gran finale della prova francese: questo anche perché in questo assolto sabato di Ferragosto ci attenderà una tappa emozionante, lunga 153 km e prevista tra Ugine e Megeve, ricca di salite impegnative, dove ancora una volta i big presenti nella start list potranno ancora mettersi in mostra. E dire che finora nessuno si è davvero risparmiato finora: anzi dalla prima tappa tutte le star presenti, da Wout Van Aert Primoz Roglic (ieri però beffato da uno straordinario Davide Formolo) fino a Thibaut Pinot hanno giocato a carte scoperte, mettendo nelle gambe volate e salite importanti per quello che sarà il prossimo Tour de France. Pure oggi la diretta del Giro del Delfinato 2020 sarà per loro occasione preziosissima, considerati i ben sei Gran Premi della Montagna messi in programma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2020

La diretta tv del Giro del Delfinato 2020 quest’oggi sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, che davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player potranno seguire oggi tutte le fasi salienti della quarta tappa Ugine-Megeve, della quale sarà poi disponibile per tutti anche una sintesi differita in chiaro alle ore 18.55 su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2020: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Andiamo dunque subito a vedere nel dettaglio che cosa ci riserverà la diretta del Giro del Delfinato 2020 per la quarta tappa, in programma oggi da Ugine a Megeve, che abbiamo già annunciato essere parecchio movimentata. Da programma ufficiale infatti oggi si partita nella regione della Savoia alle ore 12.10 (arrivo a traguardo del vincitore a Megeve previsto intorno alle ore 16.40) e sarà una partenza infuocata visto che fin dai primi chilometri si comincerà a salire. Il primo ostacolo e primo Gpm della giornata sarà infatti previsto già al 28 km quando i corridori affronteranno il Col de Pan Bois, una salita da 6.3 km alla pendenza media di 9.5%: una ripida discesa li riporterà poi nel dipartimento dell’Alta Savoia, dove subito affronteranno di fila i Gpm di prima e terza categoria del Col de la Croix Fry e Col des Aravis, che prevederanno rispettivamente ascese da 6.6 km al 7.9% e di 4.3 km con pendenza media intorno al 5.5%. Ritornati bruscamente in Savoia dopo appena una cinquantina dei 153 km previsti oggi per la diretta del Giro del Delfinato, ecco che ai corridori non avranno molto tempo per riposare: al 69km è atteso un nuovo Gpm di seconda categoria al Cote d’Hery sur Ugine, con un’ascesa da 2,7 km a 8.8 di pendenza. Superato questi saliscendi iniziale piuttosto impegnativo, ecco che si potrà prendere fiato intorno alla cittadina di Ugine, dove sarà pure previsto un punto sprint, collocato al 102 km. Il finale di tappa è poi da togliere il fiato. A una trentina di km dal traguardo finale infatti la corsa affronterà il Gpm Hors Categorie del Montée de Bisanne, che chiederà una salita lunga 12.4 km, dove le pendenze media si aggireranno sull’8.2 %. Finale in salita con il Gpm di seconda categoria di Megeve, dove i corridori chiuderanno con l’ascesa al Montée de l’altiport, lunga 7.4 km e con pendenze da 4.7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA