Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video e tv: oggi la 1^ tappa

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: L’ANTICAMERA DEL TOUR!

Comincia il Giro del Delfinato 2021 e in diretta oggi, domenica 30 maggio, potremo seguire la prima tappa Issoire-Issoire di 182 km, che darà il via alla classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Quest’anno si torna alla normalità dopo l’edizione 2020 vissuta nella settimana di Ferragosto, per rispettare sempre e comunque la collocazione del Giro del Delfinato a ridosso del Tour de France.

In questi giorni seguiremo dunque molti dei protagonisti che saranno poi i più attesi anche al Tour, pur tenendo conto di chi ha scelto altri cammini di avvicinamento (ad esempio Tadej Pogacar), mentre oggi ci sarà una curiosa sovrapposizione con l’ultima tappa del Giro d’Italia, resa necessaria dal fatto che quest’anno ci sono solo quattro settimane tra la fine del Giro e la partenza del Tour.

Le tappe del Giro del Delfinato 2021 tornano ad essere otto dopo le sole cinque dell’anno scorso, tra le quali per noi resta indimenticabile un trionfo dopo lunghissima fuga solitaria di Davide Formolo. Oggi dovrebbe essere una tappa non troppo difficile, ma staremo a vedere la diretta Giro del Delfinato 2021 quali emozioni ci riserverà fin da subito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, compatibilmente con altri eventi (oggi anche l’ultima tappa del Giro d’Italia). Davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player si potrà comunque seguire la prima tappa, mentre per oggi in chiaro sarà disponibile soltanto una sintesi differita alle ore 21.15 su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando dove da domani sarà invece visibile in diretta il Giro del Delfinato 2021.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: PERCORSO 1^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2021, ora è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della prima tappa Issoire-Issoire di 182 km, che è classificata come pianeggiante ma in realtà avrà ben sette Gran Premi della Montagna. Sia chiaro: nessuno di questi sarà difficile, infatti tre sono di terza categoria e quattro di quarta, tuttavia questi continui saliscendi potrebbero fare male ai velocisti. La più impegnativa di queste salite sarà quella di Chateau de Buron, i cui tre passaggi saranno i tre GPM di terza categoria: è un’ascesa di 3,2 km al 6,8% di pendenza media. Anche il Col de la Croix des Gardes andrà ripetuto per tre volte: in questo caso però sono appena 1,6 km al 5,1%, è un quarta categoria. Queste due salitelle saranno vicinissime una all’altra: attenzione soprattutto all’ultimo passaggio, che sarà ai km 167,2 e 169,7, dove potrebbe esserci selezione. Gli ultimi 3 km verso l’arrivo di Issoire invece saranno completamente pianeggianti: basteranno per i velocisti?

