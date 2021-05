Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video Rai 2^ tappa (oggi 31 maggio)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: FRAZIONE INSIDIOSA PER LA CLASSIFICA!

Il Giro del Delfinato 2021 è in diretta anche oggi, lunedì 31 maggio, perché nel pomeriggio potremo seguire la seconda tappa Brioude-Saugues di 173 km, una frazione insidiosa e che potrebbe essere spettacolare e cambiare aspetto alla classifica di questa classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle – anche se va detto che quest’anno c’è chi ha scelto strade diverse, come i due sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, mattatori del Tour 2020.

Quest’anno si torna alla normalità dopo l’edizione 2020 vissuta nella settimana di Ferragosto e ridotta a soli cinque giorni: il Giro del Delfinato 2021 torna alle otto frazioni, con tante salite e una cronometro per prepararsi al Tour de France. In questi giorni seguiremo dunque molti dei protagonisti che saranno poi i più attesi anche alla Grande Boucle e per gli appassionati di ciclismo grazie al Delfinato si sentirà magari di meno l’assenza del Giro d’Italia, che è terminato ieri a Milano. Oggi dovrebbe essere una tappa insidiosa, con due Gran Premi della Montagna negli ultimi 7 km: staremo a vedere quali emozioni ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento però oggi in diretta tv sarà anche in chiaro (a differenza di ieri) su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 14.45. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: PERCORSO 2^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2021, ora è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della seconda tappa Brioude-Saugues di 173 km, la cui partenza è in programma alle ore 11.40. Come da tradizione al Delfinato, sarà una frazione molto mossa, con ben cinque GPM di cui particolarmente insidioso sarà già il primo, il Col de Peyra Taillade che è una salita di 8,3 km al 7,4% di pendenza media. Saremo lontanissimi dal traguardo (km 52,3), però potrebbe accendersi la bagarre di chi vorrà attaccare. Vi saranno poi numerosi altri saliscendi tra cui un GPM di terza e uno di quarta categoria, ma sarà soprattutto il finale ad accendere la fantasia, perché l’arrivo di Saugues non sarà facile da raggiungere. Avremo infatti il GPM di seconda categoria della Cote de la foret de Pourcheresse ad appena 7 km dal traguardo: scollinamento al km 165,8, al termine di una salita di 6,9 km al 6,4% di pendenza media. Non è tutto: subito dopo ci sarà un altro strappo, la Cote de Masset, che saranno 1,5 km al 5,1% ma potrebbe essere decisivo perché il GPM di quarta categoria sarà al km 168,8, dunque a soli 4 km dalla linea d’arrivo. Ne vedremo sicuramente delle belle…



