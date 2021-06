Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video Rai: 3^ tappa (oggi 1 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: OGGI SPAZIO PER I VELOCISTI?

Il Giro del Delfinato 2021 in diretta oggi, martedì 1 giugno, ci proporrà la sua terza tappa Langeac-Saint Haon Le Vieux di 172,5 km, una frazione che potrebbe essere meno difficile delle altre in questa classica corsa a tappe francese, una ‘prova generale’ verso il Tour de France all’insegna delle salite. Stavolta ci saranno “solo” due Gran Premi della Montagna, per di più concentrati nella prima parte della tappa, per cui magari potrebbe esserci spazio per i velocisti, anche se il Giro del Delfinato non è una corsa molto attraente per gli sprinter.

Inoltre il finale sarà in leggera salita a Saint Haon Le Vieux, un’altra variabile da tenere presente analizzando questa frazione, che comunque non dovrebbe avere grande peso sulla classifica se si pensa che nei prossimi giorni ci saranno la cronometro e tantissime salite. Tra chi ambisce alla Grande Boucle c’è chi ha scelto strade diverse, ma il Giro del Delfinato 2021 resta una corsa imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Oggi dovrebbe essere una tappa abbastanza facile, ma naturalmente sarà la strada a dire la verità: staremo a vedere quali emozioni ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento però oggi in diretta tv sarà anche in chiaro (a differenza di ieri) su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 14.45. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta del Giro del Delfinato 2021 oggi cosa ci riserverà? Cerchiamo di scoprirlo meglio andando ad analizzare nel dettaglio il percorso della terza tappa Langeac-Saint Haon Le Vieux di 172,5 km. Appuntamento con la partenza da Langeac alle ore 11.55 di stamattina e attenzione alla prima parte del percorso, che sarà ricco di saliscendi tra cui le due salite classificate come GPM, cioè la Cote d’Allègre al km 29,4 (quarta categoria) e poi il Col des Limites al km 83,9, ascesa in questo caso di terza categoria. La successiva discesa tuttavia porterà la terza tappa del Giro del Delfinato 2021 in un tratto pianeggiante che sarà quasi costante fin sull’arrivo di Saint Haon Le Vieux. Va però ricordato che gli ultimi 2500 metri verso lo striscione del traguardo saranno tutti in salita: nulla di trascendentale, ma potrebbe bastare per sparigliare le carte di una volata che sarà certamente anomala e di certo imprevedibile: chi sarà il vincitore oggi pomeriggio nella terza tappa del Giro del Delfinato 2021?



