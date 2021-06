Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video Rai: 5^ tappa molto mossa

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: 5^ TAPPA PIENA DI STRAPPI!

Siamo in diretta con il Giro del Delfinato 2021, anche oggi, giovedi 3 giugno 2021, per la 5^ tappa, prevista da Saint Chamont a Saint Vallier, lunga ben 175, 4 km. Dopo l’affascinante prova a cronometro che ha visto il trionfo di Lutsenko nella corsa contro il tempo, ecco che si torna in strada tutti insieme per questa nuova frazione del Criterium che anticipa il Tour de France, che pure si annuncia particolarmente mossa.

Con cinque Gran premi della Montagna e alcuni muri piuttosto impegnativi (non si può comunque parlare della frazione come “montagnosa”), protagonisti oggi saranno gli uomini da “classiche” che potrebbero ben sfruttare gli strappi che il tracciato oggi propone: pure va detto che le salite previste non sono poi eccessivamente impegnative e anche i velocisti potrebbero dire la loro. Ci attende dunque una quinta tappa, in diretta per il Giro del Delfinato 2021 da Saint Chamond a Saint Vallier davvero brillante: chissà che cosa succederà in strada.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento oggi in diretta tv sarà anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 14.20. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Venendo ora al dettaglio del percorso, bello mosso, che ci attenderà oggi nella 5^ tappa del Giro del Delfinato 2021, in diretta da Saint Chamond a Saint Vallier, va innanzitutto detto che la partenza verrà data alle ore 11.40. In strada, sarà partenza impegnativa per i corridori visto che si troveranno subito ad affrontare il Gpm di 3^ categoria di Cote du Planil posto a 9.8 km, che riserva un’ascesa di appena 3.7 km ma con una pendenza media di 6.4%. Superato il primo ostacolo, sarà poi tratto molto movimentato con vari sali scendi di lieve entità, fino almeno metà del percorso complessivo: al 52 km ecco però il punto sprint di Saint Appolinard. Nella seconda parte della frazione ancora un percorso altimetricamente mosso: al 96^ km ci sarò il muro di 3^ categoria di Cote de Sizeranne, ovvero una salita a 2.5 km a 6.5 di pendenza media, a cui farà seguito, una trentina di chilometri dopo, il Cote de Hauterives, in Gpm di 4^ categoria, da 2.1 km con pendenza media di 5.2%. Finale ben brillante, prima con l’ascesa al Col de Barbe Belle (2.1 km al 6.2%) e poi con il Gran premio della montagna di 2^ categoria di Cote di Montrebrut: uno strappo da circa un km dove però si arriverò a pendenza del 12%. Scollinato sarà poi ripida discesa fino al traguardo finale di Saint Vallier, posto dopo 12 km.



