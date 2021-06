Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video Rai: oggi la cronometro (4^ tappa)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: OGGI CON LA 4^ TAPPA SI TORNA IN PIANURA!

La diretta del Giro del Delfinato 2021 oggi, mercoledì 2 giugno 2021, ci offrirà la prova a cronometro individuale, nella 4^ tappa, organizzata da Firminy a Roche la Moliere, lunga 16.4 km. Dopo dunque le prime colline affrontate solo nelle precedenti giornate, ecco che per la corsa che anticipa il Tour de France 2021, si torna al pianeggiante, per dare vita alla battaglia contro il tempo sulle strade della Loira, specialità che solo un anno fa determinò l’esito del GT francese.

L’attesa per questo banco di prova è grande: data la conformazione e l’altimetria della tappa, ci attendiamo un vero exploit da parte dei soli specialisti e non è da escludere che il verdetto al tragico possa portare anche a importanti novità nella classifica generale del Giro del Delfinato 2021. Ricordiamo comunque che ieri, al traguardo della terza frazione Lukas Postlberger ha mantenuto la maglia gialla da leader, pur con solo un vantaggio di 2 secondi da Colbrelli, che ieri ha alzato le braccia al cielo. Vedremo se l’austriaco riuscirà a confermarsi leader o se altri faranno il colpaccio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento oggi in diretta tv sarà anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 14.45. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Impazienti di dare la parola alla strada per la diretta del Giro del Delfinato 2021 per la 4^ tappa, da Firminy a Roche la Moliere, ecco che ci pare doveroso andare a vedere nel dettaglio che cosa ci riserverà questa quarta frazione. Trattandosi di una cronometro individuale, non ci sorprendono i pochi chilometri previsti oggi: segnaliamo che il primo corridore a partire (al solito sarà lista di partenza con l’inverso della classifica generale, con la maglia gialla da leader come ultimo a partite) si presenterà alla pedana alle ore 12.50, mentre l’arrivo al traguardo dell’ultimo ciclista è atteso verso le ore 15.58 (ci vogliono in media 48 minuti). Venendo alle caratteristiche della frazione vi è ben poco da dire: la tappa sarà appena mossa da Firminy a Roche la Moliere, e presenta un punto intermedio di verifica, posto a Unieux, a 7,5 km dal via. Da fare attenzione però ai primi km intorno alla cittadina di Firminy, che presentano alcune curve secche, che potrebbero mettere in scacco i ciclisti meno avveduti.



