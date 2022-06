Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 3^ tappa, oggi 7 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: TAPPA CON ARRIVO IN SALITA!

Oggi, martedì 7 giugno, la diretta del Giro del Delfinato 2022 ci proporrà la sua terza tappa Saint Paulien-Chastreix Sancy di 169 km, una frazione sostanzialmente collinare come le due che l’hanno preceduta ma che sarà caratterizzata anche dal primo arrivo in salita di questa edizione della classica corsa a tappe francese, prova generale verso il Tour de France. Non sarà naturalmente un tappone di alta montagna come i due in programma sabato e domenica, come da tradizione il weekend conclusivo sarà determinante per la classifica generale, ma intanto già oggi il Giro del Delfinato 2022 ci offrirà una sorta di antipasto delle emozioni in salita.

Un primo snodo fondamentale potrebbe essere la cronometro di domani, per adesso spazio ancora ai cacciatori di tappe, che però devono saper fare bene in salita considerate le caratteristiche dell’arrivo di Chastreix Sancy, che potrebbe essere perfetto per riservarci un finale spettacolare. Potrebbe quindi essere una giornata molto interessante, allora adesso è il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella terza tappa Saint Paulien-Chastreix Sancy.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 3^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2022, naturalmente adesso andiamo a conoscere meglio il percorso della terza tappa Saint Paulien-Chastreix Sancy di 169 km, che sarà caratterizzata appunto dal primo arrivo in salita, anche se non molto difficile. Innanzitutto, osserviamo che la partenza avrà luogo da Saint Paulien alle ore 12.30, presto cominceranno i saliscendi e il primo Gran Premio della Montagna (di terza categoria) sarà al km 44,7, seguita da un tratto più semplice che comprenderà anche lo sprint intermedio al km 96,9 ad Issoire.

Nel finale si tornerà a salire, andando oltre i 1000 metri di altitudine con diversi saliscendi, anche se uno solo identificato come GPM (per giunta di quarta categoria) prima della salita finale verso l’arrivo di Chastreix Sancy, che sarà posto al termine di una ascesa di 6,2 km al 5,6% di pendenza media, valida anche come GPM di seconda categoria. I primi 5 km saranno sempre in salita, poi a dire il vero la strada spianerà fino all’ultimo strappo nei 200 metri conclusivi, che potrebbero essere decisivi per sancire il nome del vincitore di giornata.











