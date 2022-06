Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 6^ tappa, oggi 10 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: TAPPA CON DIVERSE SALITE!

La diretta del Giro del Delfinato 2022 si avvicina al weekend conclusivo che si annuncia spettacolare in alta montagna, ma nel frattempo vivrà oggi, venerdì 10 giugno, la sua sesta tappa Rives-Gap di 196,5 km, una frazione dal chilometraggio impegnativo e con diverse salite, ma non particolarmente difficile. Una tappa che potremmo definire quindi di media difficoltà, che potrebbe essere simile a quella di ieri e nella quale potrebbe anche succedere qualcosa di interessante ma che dovrebbe fungere da “antipasto” verso le due giornate decisive anche in ottica classifica per quanto riguarda il Giro del Delfinato 2022 dopo la fondamentale cronometro di mercoledì.

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Wout Van Aert ha vinto la 5^ tappa col brivido!

Si arriverà a Gap, che è una città storicamente molto frequentata anche nel percorso del Tour de France, il quale è d’altronde il grande obiettivo di quasi tutti i corridori presenti al Giro del Delfinato 2022, che si danno battaglia per conquistare questa corsa comunque prestigiosa, ma di certo hanno come obiettivo fondamentale quello di completare la preparazione in vista della Grande Boucle. Sabato e domenica arriveranno le risposte più importanti, ma oggi cosa succederà? Per rispondere, adesso è il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella sesta tappa Rives-Gap.

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Filippo Ganna vince la 4^ tappa, ottimo Cattaneo!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 6^ TAPPA

Parlando della diretta Giro del Delfinato 2022, naturalmente adesso andiamo a conoscere meglio il percorso della sesta tappa Rives-Gap che, come abbiamo già accennato, potrebbe essere definita come una frazione di mezza montagna. La partenza è in programma alle ore 11.35 da Rives, in considerazione di un chilometraggio piuttosto impegnativo (196,5 km) e dopo 40 km sostanzialmente pianeggianti ci saranno tre GPM in rapida successione e gradualmente più difficili: il primo di quarta categoria, poi uno di terza e infine il Col de Rousset di seconda categoria al km 74,3, una successione di salite che sicuramente scatenerà gli attacchi da lontano.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022/ Video streaming Rai: davanti restano solo in tre!

Seguirà una lunga discesa e poi un tratto di falsopiano in leggera salita per arrivare ai piedi del Col de Cabre, altro GPM di seconda categoria che sarà collocato al km 138,7. Discesa, poi le difficoltà principali saranno terminate, tuttavia gli ultimi 50 km verso l’arrivo di Gap saranno una successione di saliscendi magari leggeri, ma praticamente senza mai pianura, quindi le insidie potrebbero essere dietro l’angolo oggi nella diretta del Giro del Delfinato 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA