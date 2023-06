Diretta Giro del Delfinato 2023/ Streaming video Rai, oggi la 1^ tappa (domenica 4 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: UNA PROVA GENERALE PRIMA DEL TOUR!

Comincia la diretta del Giro del Delfinato 2023 perché oggi, domenica 4 giugno, potremo seguire la prima tappa Chambon sur Lac-Chambon sur Lac di 158 km, che si snoderà quindi nei dintorni della località nel dipartimento del Puy-de-Dôme e che darà il via alla classica corsa a tappe francese, sempre molto impegnativa ed in più con l’importanza che spetta a una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Per gli appassionati di ciclismo ecco allora il ritorno delle grandi emozioni che fino a domenica scorsa erano garantite naturalmente dal Giro d’Italia, la diretta del Giro del Delfinato 2023 colmerà il vuoto anche se da Primoz Roglic in giù, i protagonisti della Corsa Rosa lasciano spazio a chi pensa al Tour.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022/ Vingegaard vince l'8^ tappa, Roglic la generale!

A proposito di Roglic, non si può dimenticare che un anno fa proprio lo sloveno fu il vincitore della classifica generale del Giro del Delfinato, con il suo compagno di squadra Jonas Vingegaard che invece vinse l’ultima tappa sulla strada del successivo trionfo al Tour. Il danese oggi indossa i panni del favorito per il Giro del Delfinato 2023, ma ricordiamo che in gara ci saranno anche David Gaudu, Mikel Landa, Enric Mas, Adam Yates, Egan Bernal e Richard Carapaz, oltre ai cacciatori di tappe che saranno capeggiati da Julian Alaphilippe. Il cast quindi è di eccellente livello, adesso non ci resta che presentare la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la prima tappa.

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Verona ha vinto la 7^ tappa, Roglic è maglia gialla

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO DEL DELFINATO 2023

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: Ferron ha vinto la 6^ tappa, Bagioli quarto!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 1^ TAPPA

Parlando dunque della diretta Giro del Delfinato 2023, ora è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della prima tappa Chambon sur Lac-Chambon sur Lac di 158 km, frazione piuttosto breve ma che sarà vivacizzata da ben cinque Gran Premi della Montagna, anche se tutti di quarta categoria, quindi i più semplici. Sarà comunque una giornata difficile per chi cercherà una volata, perché i saliscendi saranno continui e praticamente non ci sarà pianura. Andiamo però con ordine: la partenza è fissata alle ore 13.10, naturalmente da Chambon sur Lac.

Nella prima parte del percorso si affronteranno i primi due GPM di quarta categoria e anche lo sprint intermedio, prima di tornare a Chambon sur Lac, passare per la prima volta sulla linea d’arrivo e iniziare un circuito da affrontare tre volte, che sarà imperniato sulla salita della Cote du Rocher de l’Aigle, che misurerà un chilometro al 7,3% medio. Nulla di terribile quindi, ma questa successione di saliscendi renderà questa prima tappa del Giro del Delfinato 2023 perfetta per gli attacchi, lo spettacolo è assicurato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA