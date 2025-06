DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: UN’EDIZIONE GRANDI FIRME

Gli appassionati di ciclismo hanno dovuto superare la settimana vuota dopo la fine del Giro d’Italia, con il capolavoro di Simon Yates che ha ribaltato la Corsa Rosa sul Colle delle Finestre, ma da oggi domenica 8 giugno è ora di pensare alla diretta Giro del Delfinato 2025, la classica corsa francese di inizio estate che si apre con la prima tappa Domérat Montluçon di 195,8 km, una frazione quindi già lunga e piuttosto movimentata, come avremo modo di scoprire meglio fra poco. Prima però dobbiamo dire che il Giro del Delfinato si annuncia stellare in questa edizione grazie alla presenza in contemporanea di Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Rodriguez vince la tappa, Roglic fa sua la corsa! (9 giugno)

Naturalmente per loro sarà innanzitutto una prova generale in vista del Tour de France, però è chiaro che non fa mai piacere perdere a campioni di quel livello e allora già nelle otto tappe del Delfinato potremmo vedere grande spettacolo. L’Italia potrebbe puntare soprattutto alle volate grazie alla presenza di Jonathan Milan, ricordiamo inoltre che sarà l’ultima presenza della carriera di Romain Bardet, che ha scelto proprio questa corsa per dare l’addio al gruppo, quindi gli spunti non mancano. In palio c’è il titolo di Primoz Roglic nella passata edizione, avremo qualche indicazione anche in ottica classifica già nella diretta Giro del Delfinato 2025 della prima tappa?

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024, CLASSIFICA/ Primoz Roglic ha vinto la 7^ tappa e allunga! (oggi 8 giugno)

GIRO DEL DELFINATO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Come negli anni scorsi, la diretta Giro del Delfinato 2025 in tv sarà sia per gli abbonati su Eurosport, sia in chiaro per tutti su Rai Sport. Di conseguenza Rai Play e Discovery + per gli abbonati saranno i riferimenti classici per la diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024 STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: PERCORSO ONDULATO PER LA 1^ TAPPA

Nulla di trascendentale, però bisognerà stare molto attenti al percorso già nella prima tappa Domérat Montluçon per la diretta Giro del Delfinato 2025, perché ci saranno sette Gran Premi della Montagna e per di più tutti negli ultimi 90 km su una distanza complessiva di 195,8 km per la frazione d’apertura della corsa francese. Dicevamo che non sarà nulla di trascendentale perché saranno tutti di quarta categoria, quindi decisamente semplici, però ovviamente sette in 90 km indicano un continuo di saliscendi che potrebbero già lasciare il segno sulla corsa.

La partenza sarà da Domérat alle ore 10.10, attenzione quindi perché tutto si svolgerà abbastanza presto e l’arrivo a Montluçon è previsto indicativamente entro le ore 15.00. Come detto, saranno i sette GPM a catalizzare l’attenzione, una salitella dopo l’altra per mettere tanta fatica nelle gambe: spendiamo una citazione per la Côte de Buffon, perché sarà da ripetere per ben tre volte e perché l’ultimo passaggio al GPM sarà al km 189,1, quindi molto vicino al traguardo, per cui i soli 600 metri di salita all’8,7% di pendenza potrebbero incidere sul nome del vincitore di tappa.