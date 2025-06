DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: QUALCHE DIFFICOLTÀ!

Con la diretta Giro del Delfinato 2025 siamo arrivati alla seconda tappa di questa corsa che introduce nel migliore dei modi il Tour de France. Lunedì 9 giugno è tempo di assistere alla Prémilhat-Issoire: tappa lunga e che nasconde qualche insidia in un percorso che a dire il vero non sembra essere troppo complesso, le reali occasioni per gli uomini di classifica arriveranno più avanti ma, vista la presenza di campioni come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, chissà che le acque possano muoversi già con qualche prima schermaglia giusto per sondare l’atmosfera.

Intanto bisogna ricordare quello che è successo ieri nella diretta Giro del Delfinato 2025: la vittoria di Tadej Pogacar ha immediatamente infiammato la corsa, il campione del mondo in carica ha colto la prima occasione utile per vestire la maglia gialla e se l’è andata a prendere superando Jonas Vingegaard, alla prima tappa quindi abbiamo visto un duello immediato tra i due campionissimi e ora c’è da giurare che Pogacar correrà alla sua maniera, cioè provando a chiudere la questione il prima possibile. Scopriremo ovviamente se sarà così lungo la diretta Giro del Delfinato 2025, attenzione alla seconda tappa che presenta appunto qualche insidia…

COME VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV DEL GIRO DEL DELFINATO 2025

Per la diretta Giro del Delfinato 2025 saremo in chiaro su Rai Sport e in abbonamento su Eurosport, quindi con la possibilità di diretta streaming video sia su Rai Play che su Discovery Plus.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025 STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 2^ TAPPA

Andiamo quindi ad analizzare il percorso della seconda tappa nella diretta Giro del Delfinato 2025: innanzitutto bisogna dire che il percorso è lungo, si parte da Prémilhat alle ore 12:20 e si pedalerà per 204,6 Km, con una durata che potrebbe facilmente toccare le cinque ore. La prima parte è già complessa, perché fatta di continui saliscendi; al Km 61 è piazzato il GPM di terza categoria al Cote de Saint Priest de Champs, una salita di 3,5 chilometri e dunque corta con pendenza media del 4,8%, salita non complicata ma che, vista appunto la strada, potrebbe creare una prima selezione.

Il traguardo volante sarà a Olby dopo 102 chilometri di gara, dunque esattamente a metà; altra leggera salita e poi ecco la discesa che ci conduce fino a Champex, qui la seconda tappa del Giro del Delfinato 2025 torna a farsi interessante anche se, va detto, il terreno resta abbastanza pianeggiante sino al termine, con il Cote de Nonette a 18 Km dal traguardo che rappresenta un GMP di quarta categoria (pendenza media del 5,7%) ma è troppo breve perché possa succedere qualcosa di grosso. Tuttavia sappiamo che la diretta Giro del Delfinato 2025 dura una sola settimana, dunque qualche azione interessante potremmo anche vederla lungo la strada oggi…

