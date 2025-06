DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: ALTRA FRAZIONE LUNGA

La diretta Giro del Delfinato 2025 oggi, martedì 10 giugno, proporrà la sua terza tappa Brioude Charantonnay di ben 207,2 km, una frazione lunga e ondulata, che si presta a diverse possibili interpretazioni, specie dopo il clamoroso spettacolo che ci hanno offerto a sorpresa i big già domenica nella prima tappa, infine vinta da Tadej Pogacar in volata davanti a Jonas Vingegaard, Mathieu Van der Poel e Remco Evenepoel, un ordine d’arrivo che da solo è più eloquente di mille spiegazioni che potremo dare noi. Ieri invece ad Issoire abbiamo assistito alla meravigliosa e indiscutibile vittoria in volata di Jonathan Milan, con annessa soddisfazione di strappare la maglia gialla allo sloveno – non capita a molti…

Insomma, non sono mancati già spunti significativi prima ancora della cronometro di domani e poi degli ultimi giorni in alta montagna, che come al solito saranno decisivi per la classifica del Giro del Delfinato 2025. Oggi, come vedremo meglio più avanti, ci sarà da stare attenti soprattutto all’inizio davvero complicato e poi a uno strappo breve ma duro a circa 20 km dal traguardo. Nulla di troppo difficile, ma se a qualcuno venissero “strane” idee (magari qualcuno dei fenomeni), ecco che pure nella terza frazione potremmo divertirci parecchio con la diretta Giro del Delfinato 2025…

COME VEDERE LA 3^ TAPPA, DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025 STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Giro del Delfinato 2025 in tv ci saranno in chiaro Rai Sport e su abbonamento Eurosport, quindi la diretta streaming video sarà sia su Rai Play sia tramite Discovery +.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: PERCORSO MOSSO NELLA 3^ TAPPA

Le frazioni più difficili devono ancora arrivare, ma attenzione a un percorso insidioso nella diretta Giro del Delfinato 2025 in occasione della terza tappa Brioude Charantonnay di ben 207,2 km, che sarà quindi il secondo giorno consecutivo oltre i 200 km. Un esercizio molto utile a mettere fatica nelle gambe verso il Tour de France, che è il grande obiettivo di tutti i partecipanti, ma attenzione perché immediatamente dopo la partenza da Brioude alle ore 12.15 ci saranno due GPM nello spazio di 18 km, uno di terza e l’altro di seconda categoria, quindi ascese anche di discreto livello tecnico, che saranno sicuramente il trampolino perfetto per le fughe da lontano.

Il resto della tappa avrà altri saliscendi, però bisogna anche sottolineare il fatto che gli ultimi 60 km saranno i più semplici, con un solo GPM di terza categoria, che però potrebbe essere il momento decisivo oggi per la diretta Giro del Delfinato 2025, dal momento che saranno 1200 metri ma al 9,2% di pendenza media, quindi breve ma impegnativo. In quel momento mancheranno 19 km all’arrivo di Charantonnay, non pochissimi ma nemmeno tanti. Per gli sprinter potrebbe essere un problema, quindi attenzione alle sorprese…

