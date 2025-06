DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: OGGI LA CRONOMETRO!

Con la diretta Giro del Delfinato 2025 entriamo oggi, mercoledì 11 giugno, in una giornata davvero interessante: la 4^ tappa Charmes sur Rhone-Saint Péray è infatti la cronometro, e dunque la corsa individuale contro il tempo che naturalmente può dare una definizione ben diversa alla classifica generale, con Tadej Pogacar grande favorito di giornata anche se forse in un percorso troppo breve per infliggere distacchi abissali, pur se lo sloveno ha saputo regalare perle su qualunque terreno come dimostra la vittoria ottenuta qui nella prima tappa.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Ivan Romeo ha vinto la 3^ tappa, è maglia gialla! (10 giugno)

Innanzitutto, visto che abbiamo citato la classifica, bisogna parlarne: la nuova maglia gialla è Ivan Romeo, che ha vinto la 3^ tappa uscendo da una fuga a 13 che ha caratterizzato tutta la giornata e nella quale è entrato anche Mathieu Van der Poel, nel tentativo di prendere il comando della corsa. L’olandese però ha dovuto alzare bandiera bianca, come tutti gli altri di fronte all’iniziativa finale di Romeo; dunque lo spagnolo della Movistar è in testa, ma già oggi come detto le cose possono cambiare anche in maniera sensibile.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Jonathan Milan ha vinto la 2^ tappa: è maglia gialla (9 giugno)

COME SEGUIRE LA DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo gli appuntamenti con la diretta Giro del Delfinato 2025, che in tv sarà disponibile su Rai Sport o Eurosport mentre per quanto riguarda la diretta streaming video andrà su Rai Play e Discovery Plus. DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025 STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 4^ TAPPA

Dunque ci attende la cronometro nella diretta Giro del Delfinato 2025 per quanto riguarda la quarta tappa. A dire il vero c’è poco da dire sul percorso, che si mantiene pianeggiante salvo qualche scossone nella parte centrale: i primi 6-7 chilometri non presenteranno sorprese e si tratterà di andare il più forte possibile, perché ad un certo punto procedendo verso Toulaud avremo una leggera salita, potremmo chiamarlo uno strappettino, che non raggiunge i 300 metri di altitudine ma sul quale comunque si potrebbe creare un po’ di selezione, ed essere la differenza rispetto ai piazzamenti finali.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Tadej Pogacar ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! (8 giugno)

Il primo rilevamento cronometrico, e anche l’unico nel corso della cronometro, arriverà ai 10,5 chilometri e dunque a quel punto ne mancheranno 7 per concludere la giornata; l’ultima parte di corsa dopo la salita sarà ancora tutta in pianura, oggi dunque conterà la velocità pura sopra ogni altra cosa. Sarà il giorno delle sorprese oppure i big di classifica riusciranno ampiamente a dire la loro? È quello che scopriremo insieme tra poco nella diretta Giro del Delfinato 2025, con questa quarta tappa che aprirà le grandi emozioni delle prossime giornate.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2025