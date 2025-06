DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: COMINCIA LA 5^ TAPPA!

Stiamo per scendere almeno virtualmente in strada con i corridori per la diretta Giro del Delfinato 2025 della quinta tappa Saint Priest-Mâcon e allora volentieri parliamo ancora del nostro Jonathan Milan, che quest’anno non ha partecipato al Giro d’Italia dopo quattro tappe e due classifiche a punti vinte nelle precedenti edizioni, perché nel mirino per lo sprinter friulano c’è il debutto al Tour de France, passando prima da questo Giro del Delfinato per iniziare a conoscere meglio le strade francesi e le dinamiche che potrebbero essere simili a quelle della Grande Boucle.

In questo 2025, dopo una vittoria di tappa alla Volta a la Comunitat Valenciana, Jonathan Milan ha colto due successi in ogni corsa World Tour disputata, cioè l’UAE Tour e la Tirreno Adriatico, risultando in entrambi i casi il miglior sprinter e il vincitore della classifica a punti. Per puntare al bis l’ultima occasione è oggi a Mâcon, ci riuscirà l’azzurro nella diretta Giro del Delfinato 2025? Il responso naturalmente arriverà dalla strada! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Anche oggi i riferimenti per la diretta Giro del Delfinato 2025 in tv saranno Rai Sport ed Eurosport, in chiaro dalle ore 15.50, con diretta streaming video tramite Rai Play e Discovery +.

CHANCE PER JONATHAN MILAN?

Tra la cronometro di ieri e le montagne che cominceranno domani, la diretta Giro del Delfinato 2025 con la quinta tappa Saint Priest-Mâcon di 183 km potrebbe dare oggi, giovedì 12 giugno, ancora una bella occasione per Jonathan Milan, che sicuramente è il velocista più forte fra i partecipanti alla corsa francese, come l’olimpionico friulano della Lidl Trek ha già dimostrato lunedì con il dominio allo sprint sul traguardo di Issoire. Probabilmente sarà proprio la sua squadra a dover tenere sotto controllo la fuga, perché tanti cercheranno la fuga essendo battuti in caso di volata.

Dovrebbe invece essere un giorno abbastanza tranquillo in ottica classifica al Giro del Delfinato 2025, perché appunto usciamo dalla prova contro il tempo di ieri che ha esaltato Remco Evenepoel e detto che invece al momento Tadej Pogacar è il meno in forma dei fenomeni e ci avviciniamo alle grandi salite dei prossimi giorni. Le stelle della corsa francese sono davvero tante, ci hanno fatto divertire anche più del previsto, soprattutto domenica, ma sarebbe più che legittimo se oggi stessero tranquille pensando al gran finale. Tutto sommato non ci dispiacerebbe, perché speriamo che oggi la diretta Giro del Delfinato 2025 possa colorarsi d’azzurro a Mâcon…

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: PERCORSO 5^ TAPPA, MOSSA MA NON DIFFICILE

Gli appassionati lo sanno: in questa regione della Francia è praticamente impossibile trovare tanta pianura, per cui il percorso sarà mosso anche oggi per la diretta Giro del Delfinato 2025 in occasione della quinta tappa Saint Priest-Mâcon di 183 km. Tuttavia, dobbiamo dire che non sarà particolarmente impegnativo il tracciato odierno, a differenza di quanto succederà da domani in poi, quindi potrebbe essere l’ultima chance per i velocisti. La partenza sarà da Saint Priest alle ore 12.55 e per quasi 90 km ci sarà ben poco da segnalare, prima di entrare nel vivo della corsa.

Oggi la diretta Giro del Delfinato 2025 ci proporrà quattro Gran Premi della Montagna, il primo di quarta categoria e gli altri tre invece tutti di terza categoria. Nulla di trascendentale, ma ad aiutare i velocisti ci sarà soprattutto il fatto che uno solo sarà negli ultimi 60 km, la salita di Quatre Vents, comunque non molto dura con 5,3 km di ascesa ma con pendenza del 4,6%. Difficile fare selezione, anche perché dal GPM mancheranno ancora quasi 30 km all’arrivo di Mâcon, che di conseguenza potrebbe offrire l’ultima grande occasione agli sprinter.

