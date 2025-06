DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: IL PRIMO ARRIVO IN SALITA

D’ora in poi non si scherza più: nel ciclismo raramente ci sono giornate banali, ma sicuramente oggi, venerdì 13 giugno, è lo spartiacque per la diretta Giro del Delfinato 2025, che entra definitivamente nel vivo con la sua sesta tappa Valserhône-Combloux di 126,7 km. Frazione quindi brevissima, ma con il primo arrivo in salita, qualcosa in più di un antipasto per le grandi salite di sabato e domenica.

Ieri c’è stata l’ultima volata, con la vittoria del britannico Jake Stewart a Mâcon, ma da oggi devono tornare in copertina i big. Dopo la cronometro di mercoledì, il leader della classifica del Giro del Delfinato 2025 e quindi maglia gialla è Remco Evenepoel, che ieri è caduto nell’ultimo chilometro e ora sfida i suoi due grandi rivali sul terreno nel quale in teoria potrebbe ancora essere un gradino sotto.

La cronometro ha comunque dato indicazioni eccellenti anche a Jonas Vingegaard, l’unico dei tre “tenori” a non avere ancora vinto una tappa, ma certamente in agguato per il bersaglio grosso. Tadej Pogacar invece aveva vinto la prima tappa domenica, però poi è andato un po’ più piano del previsto a cronometro: nulla di grave, però da qui a domenica siamo decisamente curiosi di scoprire la condizione in salita del detentore di praticamente tutto.

Staremo poi a vedere se anche altri protagonisti sapranno ritagliarsi un ruolo di primo piano nella diretta Giro del Delfinato 2025 oggi, ma è chiaro che salendo verso il traguardo di Combloux sono attesi soprattutto i tre fenomeni, per legittimare il ruolo di prova generale verso il Tour de France e magari anche qualcosa in più per questa edizione “grandi firme” del Giro del Delfinato…

GIRO DEL DELFINATO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Non cambiano le modalità per la diretta Giro del Delfinato 2025 in tv nella sesta tappa: Eurosport per gli abbonati e in chiaro Rai Sport dalle ore 15.50, con diretta streaming video tramite Rai Play e Discovery +.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: PERCORSO 6^ TAPPA, SI COMINCIA A SALIRE

Molto breve ma anche intrigante, così si annuncia il percorso nella diretta Giro del Delfinato 2025 oggi con la sesta tappa Valserhône-Combloux di 126,7 km. Frazione corta, sarà dunque alle ore 14.00 la partenza da Valserhône e per circa 80 km non ci saranno particolari difficoltà, con due GPM ma molto semplici. Attenzione però ai 5,4 km del Mont Saxonnex, con pendenza media all’8,7% per giungere al GPM di prima categoria al km 87,6, spartiacque della tappa di oggi ma più in generale della diretta Giro del Delfinato 2025.

Da quel momento in poi infatti saranno le salite a dominare l’attenzione. Oggi la particolarità è che nel finale ci saranno due salite suddivise da un falsopiano, in un certo senso potremmo dire una sola ascesa che però varrà per due GPM di seconda categoria. Il primo sarà la celebre Côte de Domancy cara a Bernard Hinault, con 2,4 km all’8,6% e tratto centrale al 12% verso il GPM al km 120,5, poi avremo circa 3 km di respiro (ma sempre in leggera salita) prima della Côte de la Cry che ci porterà all’arrivo di Combloux. Saranno 2,7 km di salita all’8,2%, con i primi 2000 metri decisamente impegnativi prima di spianare un po’ verso il traguardo.

