DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 7^ TAPPA

Siamo davvero curiosi di scoprire i verdetti della diretta Giro del Delfinato 2025 oggi con la settima tappa Grand Aigueblanche-Valmeinier 1800, le tre salite in programma hanno storie molto diverse. L’arrivo a Valmeinier è infatti praticamente inedito per il grande ciclismo: possiamo citare il Tour de l’Avenir 2016, ma per i “grandi” è una scoperta, a differenza delle due mitiche salite che lo precederanno.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Tadej Pogacar ha vinto la 6^ tappa, è maglia gialla! (13 giugno)

Il Col de la Madeleine ad esempio è già stato affrontato per ben 27 volte dal Tour de France e sarà tra l’altro un antipasto del passaggio del 24 luglio prossimo, nel tappone che poi culminerà con il Col de la Loze. Il Col de la Croix de Fer invece è stato affrontato per 21 volte dalla Grande Boucle e nell’ultimo passaggio per primo scollinò Giulio Ciccone – prima di lui ci riuscirono fra gli altri anche Gino Bartali e Fausto Coppi. Insomma, oggi la settima tappa unirà tanta storia alla scoperta di una salita sostanzialmente inedita e ciò potrebbe rendere ancora più intrigante la diretta Giro del Delfinato 2025 anche davanti al televisore! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Jake Stewart ha vinto la 5^ tappa, Evenepoel giallo (12 giugno)

GIRO DEL DELFINATO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Giro del Delfinato 2025 in tv nella settima tappa inizierà prima del solito in chiaro su Rai Sport, cioè già alle ore 15.00. In aggiunta Eurosport per gli abbonati, quindi Rai Play e Discovery + per la diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025 STREAMING VIDEO RAIPLAY

LA TAPPA REGINA

È il giorno della tappa regina: oggi sabato 14 giugno infatti per la diretta Giro del Delfinato 2025 ci attende la settima tappa Grand Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 km, che sarà tutto un salire e scendere con salite che hanno fatto la storia del ciclismo e infine la lunga ascesa anche verso il traguardo, al termine della giornata che più di tutte dovrà dirci chi va più forte in montagna, almeno per il momento, a tre settimane dal via del Tour de France.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA/ Remco Evenepoel ha vinto la 4^ tappa e va in giallo! (11 giugno)

Abbiamo già avuto notizie interessanti per la classifica del Giro del Delfinato 2025, ad esempio la netta vittoria nella cronometro di mercoledì di Remco Evenepoel, che d’altronde è indiscutibilmente il più forte nelle prove contro il tempo ed attende invece con particolare curiosità il riscontro delle lunghe salite ad alta quota (ma già ieri ha sofferto decisamente troppo).

Questo ad esempio potrebbe essere in assoluto il terreno più adatto a Jonas Vingegaard, che è il più scalatore puro dei tre fenomeni che quest’anno si sfidano già nella diretta Giro del Delfinato 2025. Ieri il traguardo di Combloux però ha esaltato Tadej Pogacar, che ha subito zittito gli eventuali dubbi che avrebbero potuto nascere dopo la deludente crono di due giorni prima. Il campione del Mondo però regala spettacolo sempre e comunque, per i rivali il messaggio è stato chiarissimo.

Non che servisse il Giro del Delfinato per averne conferma, però Pogacar appartiene alla categoria dei fenomeni di tutti i tempi, il gruppo per intenderci dei vari Coppi, Merckx e Hinault: il mirino è sul Tour, ma se nel frattempo arrivasse anche il primo trionfo in carriera al Delfinato, non si tirerebbe indietro. Sono le grandi salite a scrivere la storia del ciclismo, di sicuro la diretta Giro del Delfinato 2025 sarà spettacolare oggi…

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: PERCORSO 7^ TAPPA, TRE GRANDI SALITE

Se abbiamo acceso il vostro interesse, adesso passiamo a presentare il percorso della settima tappa Grand Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 km, breve ma fondamentale per la diretta Giro del Delfinato 2025. La partenza sarà già alle ore 12.10 da Grand Aigueblanche nonostante il breve chilometraggio, perché ci saranno tre salite molto lunghe da affrontare. Il concetto è chiaro: avremo tre GPM oggi, ma saranno tutti Hors catégorie, gli unici in questa edizione. Si comincerà a salire immediatamente verso il Col de la Madeleine, con GPM al km 25,8 al termine di una salita al 6,2% che potrebbe fare malissimo proprio per la collocazione al pronti via.

Lunga discesa e immediatamente si risalirà verso il Col de la Croix de Fer, stavolta saranno 22,4 km al 6,9% per raggiungere il GPM collocato al km 70,8, altra ascesa lunghissima e con diversi tratti impegnativi. Seconda lunga discesa (inframezzata da un breve tratto in salita), poi gli unici chilometri in falsopiano di tutta la tappa e infine la salita verso l’arrivo di Valmeinier 1800, che sarà collocato al termine di 16,5 km di ascesa al 6,7% di pendenza media. Non ci saranno mai pendenze impossibili perché molto regolare, ma di terreno per attaccare ce ne sarà parecchio oggi nella diretta Giro del Delfinato 2025…

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2025