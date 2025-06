DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: INZIA L’ULTIMA TAPPA

Pochissimi minuti alla partenza dell’ottava e ultima tappa Val d’Arc-Val Cenis, è inevitabile parlare ancora di Tadej Pogacar, anche perché lo sloveno potrebbe chiudere la diretta Giro del Delfinato 2025 arrivando a quota 100 vittorie in carriera. Con il successo di ieri a Valmeinier 1800 è arrivato a 98, la classifica generale di questo Giro del Delfinato è quasi ipotecata e quindi salvo colpi di scena il 99 è dietro l’angolo, per fare 100 tuttavia servirebbe vincere anche la tappa – e sarebbe la quarta su otto della corsa francese.

Una delle caratteristiche di Tadej Pogacar è che ogni anno ha sempre vinto più del precedente, anche se le 25 del 2024, l’anno migliore nella storia del ciclismo per un singolo corridore (parlando di qualità e non solo di quantità), sono naturalmente un termine di paragone molto impegnativo anche per il fenomeno Pogacar. In ogni caso, la possibile caccia alla cifra tonda potrebbe essere un motivo d’interesse in più oggi per la diretta Giro del Delfinato 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DEL DELFINATO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Altro cambio d’orario oggi per la diretta Giro del Delfinato 2025 in tv, che in chiaro su Rai Sport inizierà alle ore 15.40. Gli abbonati avranno anche Eurosport, quindi Rai Play e Discovery + saranno le fonti per la diretta streaming video.

GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA: POGACAR VICINO AL TRIONFO

Ci sono ancora diverse salite da affrontare nella ottava tappa Val d’Arc-Val Cenis di 133,3 km, però il re della diretta Giro del Delfinato 2025 sembra essere senza alcuna ombra di dubbio Tadej Pogacar, che ha vinto tre delle precedenti sette tappe della corsa francese ed è vicinissimo anche alla conquista della classifica generale per avere ancora di più il ruolo di primo favorito al Tour de France.

Appena mercoledì ci si interrogava circa una cronometro sotto tono da parte del fenomeno sloveno, che però ha replicato da par suo sulla strada, dominando le due tappe di montagna venerdì a Combloux per riprendersi la maglia gialla e poi anche ieri a Valmeinier 1800, per imporre il proprio sigillo iridato anche sulla tappa regina di questo Giro del Delfinato 2025.

Jonas Vingegaard è stato staccato due volte su due, però ieri ha retto molto bene e quindi anche il danese c’è: recuperare 1’01” nella classifica del Giro del Delfinato 2025 in una tappa impegnativa ma non così micidiale potrebbe essere difficile, però ragionando in ottica Tour abbiamo avuto l’ennesima conferma del fatto che alla Grande Boucle potrebbe esserci ancora una volta il duello Pogacar vs Vingegaard.

La grande sorpresa è il tedesco Florian Lipowitz, che l’anno scorso fu settimo alla Vuelta ma ora sta dimostrando di essere davvero un campione, inferiore solo ai due fenomeni in salita. Allarme rosso invece per Remco Evenepoel, che in due giorni ha incassato un passivo di quattro minuti e mezzo da Tadej Pogacar: il grande sconfitto della diretta Giro del Delfinato 2025 è sicuramente il belga.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025 STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025: PERCORSO 8^ TAPPA, LE ULTIME SALITE

Non sarà duro come ieri, ma il percorso della ottava tappa Val d’Arc-Val Cenis di 133,3 km merita comunque una descrizione accurata per completare la diretta Giro del Delfinato 2025. La partenza sarà alle ore 13.30 da Val d’Arc e attenzione a due GPM nei primi 16 km, che sicuramente accenderanno la bagarre anche se non sono neanche lontanamente paragonabili alla Madeleine di ieri. Ci sarà poi un tratto più semplice fino al Col de Beaune, che con i suoi 6,6 km di salita al 6,8% di pendenza si merita la qualifica di GPM di prima categoria al km 66,7.

Nella seconda metà della tappa avremo di nuovo un GPM di terza e una di seconda categoria per avvicinarci all’ultima grande salita della diretta Giro del Delfinato 2025. Parliamo naturalmente del Col du Mont Cenis, una bella salita di 9,6 km al 6,9% di pendenza media per giungere al GPM di prima categoria al km 128,3, che sarà poi seguito dagli ultimi 5 km di falsopiano sull’altopiano del Moncenisio per giungere all’arrivo di Val Cenis.

