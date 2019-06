Diretta Giro Delfinato 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 1^ tappa

Comincia il Giro del Delfinato 2019: in diretta oggi, domenica 9 giugno, potremo seguire la prima tappa Aurillac Jussac di 142 km, che darà il via alla classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France per chi ambisce alla Grande Boucle. Si è da poco concluso il Giro d’Italia con la vittoria a sorpresa dell’ecuadoriano Richard Carapaz, adesso si volta pagina pensando già all’altro grande giro che caratterizza la stagione del ciclismo. Intanto gli appassionati di ciclismo in “crisi d’astinenza” dopo la fine della Corsa Rosa possono approfittare del Giro del Delfinato per tornare a seguire i grandi campioni del ciclismo. Da Romain Bardet a Jakob Fuglsang, da Thibaut Pinot ad Adam Yates, da Steven Kruijswijk e Nairo Quintana a Richie Porte e naturalmente Chris Froome, senza dimenticare campioni delle corse di un giorno come Julian Alaphilippe e il nostro Alberto Bettiol, saranno naturalmente tanti i nomi da seguire nelle otto tappe da oggi a domenica prossima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (1^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per la prima tappa Aurillac Jussac dalle ore 14.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Ricordiamo che la corsa transalpina sarà seguita anche da Eurosport, ma oggi per la prima tappa sul canale tematico sportivo sarà prevista solamente una differita a partire dalle ore 15.15 sul canale Eurosport 2, il numero 211 della piattaforma Sky. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: PERCORSO 1^ TAPPA AURILLAC JUSSAC

Per presentare la diretta Giro del Delfinato andiamo adesso a descrivere il percorso della prima tappa Aurillac Jussac. La partenza avrà luogo alle ore 11.00 da Aurillac. Si tratterà di una frazione dall’altimetria mossa, che potremmo definire di media montagna, dal momento che ci saranno ben cinque Gpm da affrontare in soli 142 km. Il più impegnativo a dire il vero sarà subito il primo, il Puy Mary che prevederà ben 10,6 km al 6,1% di pendenza media, con scollinamento dopo soli 34 km della frazione odierna. Da segnalare poi lo sprint intermedio al km 55,5 in località Salers, ricomincerà poi la serie dei Gran Premi della Montagna con la Côte de Besse di quarta categoria al km 68, seguita dalla Côte de Saint Cernin al km 81. Breve ma più impegnativa (3,6 km al 7% di pendenza media) la successiva Côte de Roquenatou, con Gpm al km 97, da ripetere una seconda volta al km 124. A quel punto mancheranno 18 km all’arrivo di Jussac: il finale sarà completamente pianeggiante, ma prima le fatiche non mancheranno e di conseguenza sembra una giornata ideale per le fughe.



