Diretta Giro delle Fiandre 2020/ Streaming video Rai: Bettiol torna sui Muri

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2020: TRA MURI E PAVÈ

Oggi la diretta del Giro delle Fiandre 2020, edizione numero 104 della grande classica belga di ciclismo, catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Anche nel cuore dell’autunno è speciale l’appuntamento con la Ronde (Giro in fiammingo): nata nel 1913, è la corsa che nelle Fiandre fa scendere sulle strade milioni di persone, il simbolo migliore della grandissima passione del popolo belga per il ciclismo, che ha superato anche due guerre mondiali – va ricordato che il Giro delle Fiandre non saltò nemmeno una edizione durante la Seconda ed è dunque ancora più importante che non si fermi davanti al Covid. Questa è in assoluto la gara più ambita dai padroni di casa e naturalmente ha un grande fascino anche sugli stranieri, perché chi vince il Fiandre entra nella storia del ciclismo grazie a un percorso impegnativo ed affascinante, con i durissimi Muri e i tratti in pavé.

Lo sa benissimo Alberto Bettiol, che l’anno scorso ci ha regalato il successo con un’impresa da leggenda. Sono ben 69 i successi dei padroni di casa nelle prime 103 edizioni: nell’albo d’oro spiccano però anche i tre successi di Fiorenzo Magni e Fabian Cancellara, i due stranieri migliori di tutti i tempi al Giro delle Fiandre, che in totale i ciclisti italiani hanno vinto per undici volte, l’ultima naturalmente con il detentore Bettiol.

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2020 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRLO

Per seguire la diretta tv del Giro delle Fiandre 2020 l’appuntamento sarà per un lunghissimo collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), che seguirà dunque in modo praticamente integrale questa edizione del Fiandre pur intervallato con i collegamenti dal Giro d’Italia, protagonista anche su Rai Due dove comunque non mancheranno finestre sulla Ronde. Lunghissima diretta disponibile anche sui canali di Eurosport, anche in questo caso in una affascinante sovrapposizione con il Giro d’Italia.

Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore in questa lunga domenica di ciclismo, ricordiamo anche la possibilità di seguire il Giro delle Fiandre in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player e Sky Go. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Ronde van Vlaanderen e il profilo Twitter ufficiale @RondeVlaanderen.

CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2020: IL PERCORSO

La diretta del Giro delle Fiandre 2020 sarà caratterizzata da un percorso di 240 km con partenza alle ore 9.45 e nel quale non saranno inseriti né il Kapelmuur (il leggendario Muro di Grmamont che comunque già da qualche edizione era molto lontano dal traguardo) né il Tenbosse. Il Giro delle Fiandre 2020 si infiammerà naturalmente negli ultimi 60 km, quando avremo la seconda ascesa in programma dell’Oude Kwaremont seguita subito dopo dal Paterberg. A questo punto il tracciato diventerà veramente difficile, a cominciare dal durissimo Koppenberg, un altro dei Muri leggendari del Fiandre. In rapida successione ecco poi anche Mariaborrestraat, Steenbeekdries, Taaienberg e Kruisberg-Hotond, terz’ultima asperità di giornata, che ci introdurrà all’ultima doppietta Oude Kwaremont-Paterberg, erta di soli 400 metri ma con pendenza media che sfiora il 13% e punte addirittura attorno al 20%. A quel punto mancheranno solo 13 chilometri al traguardo di Oudenaarde, località d’arrivo a partire dall’edizione 2012. Tra i protagonisti attesi mettiamo quattro nomi in copertina: il nostro Alberto Bettiol come detentore (ma tra gli azzurri ci sarà anche Matteo Trentin), il danese Mads Pedersen che arriva dal successo alla Gand-Wevelgem e naturalmente Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, a patto che la loro rivalità non sfoci nell’ostruzionismo che finirebbe per danneggiare entrambi…

