Diretta Giro delle Fiandre 2021/ Streaming video Rai: la leggenda dei Muri

Oggi la diretta del Giro delle Fiandre 2021, edizione numero 105 della grande classica belga di ciclismo, catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati pronti a vivere una Pasqua speciale. Torna dunque nella sua naturale collocazione alla prima domenica di aprile l’appuntamento con la Ronde (Giro in fiammingo): nata nel 1913, è la corsa che nelle Fiandre fa scendere – in tempi normali – sulle strade milioni di persone, il simbolo migliore della grandissima passione del popolo belga per il ciclismo, che ha superato anche due guerre mondiali – va ricordato che il Giro delle Fiandre non saltò nemmeno una edizione durante la

Seconda ed è dunque ancora più importante che non si fermi davanti al Covid, nonostante l’edizione 2020 fosse slittata ad ottobre, quando vivemmo il grande duello tra Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, con successo dell’olandese in un serrato sprint a due con il belga.

Questa è in assoluto la gara più ambita dai padroni di casa e naturalmente ha un grande fascino anche sugli stranieri, perché chi vince il Fiandre entra nella storia del ciclismo grazie a un percorso impegnativo ed affascinante, con i durissimi Muri e i tratti in pavé. Lo sa benissimo Alberto Bettiol, che nel 2019 ci ha regalato il successo con un’impresa da leggenda: le emozioni in ogni caso sono garantite, scopriamo allora tutto quello che serve per seguire nel migliore dei modi la diretta del Giro delle Fiandre 2021.

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per seguire la diretta tv del Giro delle Fiandre 2021 l’appuntamento in chiaro per tutti sarà per un lunghissimo collegamento fin dalle ore 10.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), che seguirà dunque in modo integrale questa edizione del Fiandre con la telecronaca di Andrea De Luca, anche se va ricordato che la diretta della Tv di Stato passerà dalle ore 15.30 su Rai Due, dove vivremo dunque le fasi decisive della Ronde. Lunghissima diretta disponibile anche sui canali di Eurosport, anche in questo caso in maniera integrale.

Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore in questa lunga domenica di ciclismo, ricordiamo anche la possibilità di seguire il Giro delle Fiandre in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerti da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Ronde van Vlaanderen e il profilo Twitter ufficiale @RondeVlaanderen. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2021: IL PERCORSO E I PROTAGONISTI

La diretta del Giro delle Fiandre 2021 sarà caratterizzata da un percorso di 254,3 km con partenza da Anversa alle ore 10.00 e l’arrivo ormai tradizionale ad Oudenaarde. Come sempre, al Giro delle Fiandre sarà il mix di Muri e pavé. I primi tratti lastricati arriverano dopo circa 85 km, mentre per il primo Muro (il Kattenberg) saremo già oltre il km 100, perché naturalmente il Giro delle Fiandre 2021 si infiammerà con il passare dei chilometri. Il culmine si ha quando i Muri sono in pavé, unendo le difficoltà della pendenza a quelle del fondo lastricato.

Alcune di queste salitelle, brevissime ma con pendenze micidiali, sono entrate nella storia del ciclismo: su tutte possiamo citare il Vecchio Kwaremont, il Koppenberg e il Paterberg. Il Koppenberg misura 600 metri, è interamente in pavé e ha una pendenza media dell’11,6% con punte di pendenza massima al 22%: breve ma infernale. Vecchio Kwaremont e Paterberg saranno invece protagonisti nella fase finale, a breve distanza dall’arrivo: l’Oude Kwaremont misura in totale 2,2 km di cui 1,5 in pavé, anche se il tratto più duro è quello in cui si tocca l’11,6% di pendenza massima.

Brevissimo è invece il Paterberg, erta di soli 360 metri in pavé ma con pendenza media che tocca il 12,9% e punte addirittura al 20,3%. A quel punto mancheranno solo poco più di 10 chilometri al traguardo di Oudenaarde, località d’arrivo del Giro delle Fiandre a partire dall’edizione 2012.

Tra i protagonisti attesi mettiamo naturalmente in copertina Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel e Julian Alaphilippe: l’anno scorso fu volata a due con successo dell’olandese sul belga, ma sicuramente ricorderete la caduta del francese a seguito di un contatto con una moto quando era in fuga con gli altri due fenomeni.

L’elenco dei possibili protagonisti però è lunghissimo, da Peter Sagan a Mads Pedersen, da Niki Terpstra a Greg Van Avermaet, da Alexander Kristoff a Michael Matthews e Jasper Stuyven che già ha fatto la sorpresa alla Milano Sanremo, ed è bello osservare che ci sarà anche tanta Italia, da Alberto Bettiol fino ai protagonisti della Gand-Wevelgem di domenica, cioè Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli, secondo, terzo e quarto alle spalle di Van Aert.



