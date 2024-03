DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2024/ Streaming video Rai 2: 8 in fuga, ma gruppo vicino (oggi domenica 31 marzo)

L’uomo da battere al Giro delle Fiandre 2024 è Mathieu van der Poel, il grande favorito. Eppure è consapevole che non avrà vita facile e che ci sono i rivali pronti a metterlo in difficoltà, motivo per il quale prima dell’inizio si è detto pronto a ogni scenario. Una cosa è certa: questa Classica del Nord si apre con il sole, che infatti splende ad Anversa, dove tra l’altro c’è una bella cornice di pubblico. Infatti, oggi sulle strade del Giro delle Fiandre 2024 è prevista la presenza di circa un milione di persone, stando alle stime degli organizzatori.

Come previsto, in questi primi chilometri non sono mancati diversi tentativi di scatti e fughe: ci hanno provato subito otto corridori che hanno preso qualche metro di vantaggio sul gruppo. Si tratta di Amund Jansen ed Elmar Reinders (Jayco AlUla), Bert Van Lerberghe (Soudal QuickStep), David Dekker (Arkea B&B), Stanislaw Aniolkowksi (Cofidis), Lionel Taminiaux (Lotto Dstny), Damien Touzé (Ag2r Decathlon), Jelle Vermoote (Bingoal). Ma ci sono anche scatti per aggiungersi alla fuga, infatti il tedesco Niklas Markl del Team Dsm ha provato a raggiungere i fuggitivi, ma il suo tentativo non ha avuto successo e ora gli 8 in fuga hanno circa 23 secondi di vantaggio sul gruppo al Giro delle Fiandre 2024. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2024: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi, domenica 31 marzo 2024, la Pasqua per gli appassionati di ciclismo sarà resa speciale dalla diretta del Giro delle Fiandre 2024, un evento che come ogni anno fermerà un’intera nazione, perché l’edizione numero 108 della grande classica belga di ciclismo catalizzerà l’attenzione degli appassionati in tutto il mondo, ma nelle Fiandre è una festa che per molti (con rispetto parlando) può valere anche più della Pasqua. Di solito l’appuntamento è per la prima domenica di aprile, stavolta siamo all’ultimo giorno di marzo ma quel che conta è naturalmente che la Ronde (Giro in fiammingo) è imperdibile. Nato nel 1913, il Giro delle Fiandre fa scendere sulle strade milioni di persone ed è il simbolo migliore della grandissima passione del popolo belga per il ciclismo, oltre che una corsa di altissimo livello tecnico, che regala sempre uno spettacolo straordinario e che richiede di essere un campione per giungere sul traguardo a braccia alzate.

Due delle ultime quattro edizioni sono andate a Mathieu Van der Poel, che nel 2020 (in autunno) ebbe la meglio dopo un meraviglioso duello con l’oggi sfortunato grande assente Wout Van Aert, nel 2021 fu sconfitto forse a sorpresa in una volata a due con il danese Kasper Asgreen, mentre nel 2022 regalò spettacolo insieme a Tadej Pogacar (a dir poco impressionante se si pensa che lo sloveno era al debutto al Fiandre) prima di prendersi il successo. Nel 2023 invece fu lo sloveno a mettere a frutto la lezione dell’anno precedente, staccando tutti VdP compreso per scrivere una nuova pagina delle sue imprese memorabili. In ottica italiana ricordiamo invece con enorme piacere che il vincitore in solitaria del Giro delle Fiandre 2019 fu il nostro Alberto Bettiol. Il fascino è garantito da un percorso impegnativo ed affascinante, con i durissimi Muri e i tratti in pavé simbolo da sempre del Giro delle Fiandre. Le emozioni saranno tante, scopriamo allora tutte le notizie utili per seguire in questa Pasqua a due ruote nel migliore dei modi la diretta del Giro delle Fiandre 2024.

GIRO DELLE FIANDRE 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per seguire la diretta tv del Giro delle Fiandre 2024 l’appuntamento in chiaro per tutti sarà per un lunghissimo collegamento fin dalle ore 9.50 prima su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando), per un racconto integrale della Ronde da parte della nostra Tv di Stato, ricordando che in seguito la diretta del Giro delle Fiandre 2024 passerà dalle ore 15.00 su Rai Due, dove vivremo dunque le fasi decisive della corsa con la ribalta di un canale generalista. Lunghissima diretta disponibile anche sui canali di Eurosport.

Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore in questa splendida domenica di ciclismo, ricordiamo anche la possibilità di seguire il Giro delle Fiandre 2024 in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure tramite Eurosport Player e Discovery +. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Ronde van Vlaanderen e il profilo X ufficiale @RondeVlaanderen. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL GIRO DELLE FIANDRE 2024

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2024: IL PERCORSO E I PROTAGONISTI

La diretta del Giro delle Fiandre 2024 sarà caratterizzata da un percorso di ben 270,8 km con la partenza che tornerà ad essere ad Anversa ed è fissata alle ore 10.20 mentre l’arrivo ormai tradizionale sarà ad Oudenaarde. Come sempre, al Giro delle Fiandre sarà il mix di Muri e pavé a fare la differenza. Per la precisione, i Muri del Giro delle Fiandre 2024 saranno 17, un paio in meno rispetto all’anno scorso: differenza comunque minima, queste salitelle brevissime ma con pendenze micidiali fanno davvero molto male, soprattutto quando i Muri sono in pavé, unendo le difficoltà della pendenza a quelle del fondo lastricato. Alcuni di questi sono entrate nella storia del ciclismo: su tutte possiamo citare il Vecchio Kwaremont, il Koppenberg e il Paterberg. Il Koppenberg misura 600 metri, è interamente in pavé e ha una pendenza media dell’11,6% con punte di pendenza massima al 22%: breve ma infernale.

Vecchio Kwaremont (da ripetere per ben tre volte) e Paterberg (due volte) saranno invece le ultime asperità nel finale, a breve distanza dall’arrivo: l’Oude Kwaremont misura in totale 2,2 km di cui 1,5 in pavé, anche se il tratto più duro è quello in cui si tocca l’11,6% di pendenza massima, lo si affronta appunto per tre volte delle quali l’ultima sarà ad appena 16 km dall’arrivo. Brevissimo è invece il Paterberg, erta di soli 360 metri in pavé ma con pendenza media che tocca il 12,9% e punte addirittura al 20,3%: la seconda volta sarà a 13 km dal traguardo di Oudenaarde, località d’arrivo del Giro delle Fiandre a partire dall’edizione 2012. Tra i protagonisti il nome di spicco è quello di Mathieu Van der Poel, anche perché Tadej Pogacar ha dovuto sacrificare il Fiandre nell’anno in cui cercherà la doppietta Giro-Tour (il che parla della completezza d’altri tempi dello sloveno), mentre Wout Van Aert si è fatto male mercoledì nella Attraverso le Fiandre. Per l’Italia in copertina Alberto Bettiol, che in questa primavera ha dimostrato di star molto bene: si può sognare il bis? Non ci resta che attendere l’inizio di questa diretta del Giro delle Fiandre 2024…











