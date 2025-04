DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2025: POGACAR VS VAN DER POEL SUI MURI?

Tadej Pogacar contro Mathieu Van der Poel, senza dimenticare “comprimari” (si fa per dire) di lusso, da Wout Van Aert al nostro Filippo Ganna: la diretta Giro delle Fiandre 2025 oggi, domenica 6 aprile, promette uno spettacolo meraviglioso per quella che, dal punto di vista strettamente tecnico, è forse la classica più bella dell’anno. Pavé come alla Roubaix, salite brevi ma impegnative come alla Liegi, più decisive rispetto alla Sanremo, meno dura del Lombardia che però proprio per questo è adatto a meno corridori.

Il Giro delle Fiandre invece ha il mix sulla carta perfetto, con l’aggiunta di una ambientazione meravigliosa, perché da quelle parti il giorno della Ronde è praticamente il più atteso dell’anno. La diretta Giro delle Fiandre 2025 promette quindi di emozionarci, sulla scia di una Milano Sanremo che già è stata la più bella da qualche decennio a questa parte.

Inoltre, se questo è il terreno perfetto per Mathieu Van der Poel, che infatti è il detentore e nelle ultime cinque edizioni vanta tre vittorie e due secondi posti, è anche vero che in due partecipazioni Tadej Pogacar ha sfiorato il colpaccio da debuttante nel 2022 e poi ha vinto nel 2023, confermandosi il talento più completo del ciclismo moderno – per intenderci, l’ultimo precedente vincitore di Tour de France ad avere vinto anche il Fiandre era un certo Eddy Merckx. Sperando che Filippo Ganna possa essere il terzo incomodo, anche se per Pippo forse sarà più adatta la Roubaix, scopriamo ora cosa ci proporrà la diretta Giro delle Fiandre 2025.

GIRO DELLE FIANDRE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Purtroppo dobbiamo segnalare che quest’anno la diretta Giro delle Fiandre 2025 in tv non sarà in chiaro sulla Rai, un buco clamoroso per l’emittente pubblica, costringendo gli appassionati a ricorrere solo alla visione su Eurosport per gli abbonati, con Discovery + e i servizi collegati per la diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2025: IL PERCORSO FRA PAVÉ E MURI

Come si accennava, il mix di muri e pavé renderà come sempre meravigliosa la diretta Giro delle Fiandre 2025, il percorso sarà di 268,9 km e rispetto all’anno scorso ci sarà una variazione, perché come sede di partenza alle ore 10.00 ecco Bruges, in ossequio all’alternanza con Anversa, da dove la Ronde aveva preso il via un anno fa. Non cambieranno tuttavia le difficoltà del finale, con le salite che hanno sostato il muro di Grammont come luoghi più celebri della mitica corsa. Una citazione è per il Koppenberg, che illustra molto bene cosa siano i muri al Giro delle Fiandre: appena 600 metri, ma interamente in pavé e con pendenza fino al 22%, che farà male a tanti.

Il Vecchio Kwaremont è invece decisamente lungo, per le caratteristiche della zona: 2,2 km, dei quali 1500 metri in pavé e pendenza massima all’11,6%. Infine il Paterberg, che invece misura appena 360 metri, naturalmente in pavé e con pendenza fino al 20,3%. I due vanno citati insieme perché sono vicinissimi, l’ultimo passaggio sarà sul Kwaremont a 16 km dal traguardo e per il Paterberg a -13 km dall’arrivo di Oudenaarde, quindi saranno i giudici forse decisivi per il nome del vincitore. Se invece non ci fosse un eroe solitario capace di staccare tutti, il verdetto arriverà sul lunghissimo rettilineo d’arrivo, dove comunque siamo sicuri che l’eventuale volata sarebbe molto ristretta…