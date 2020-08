Diretta Giro dell’Emilia 2020/ Streaming video Rai: chi vince sul San Luca?

Oggi appuntamento di lusso con la diretta Giro dell’Emilia 2020, edizione numero 103 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano. A proposito di calendario, dobbiamo immediatamente osservare che questa è una delle tante corse che hanno dovuto cambiare collocazione in questo anomalo 2020: di solito il Giro dell’Emilia caratterizzava il gran finale di ottobre, stavolta invece eccolo nel cuore di agosto, subito dopo il Giro di Lombardia che invece tradizionalmente precedeva, come una sorta di “prova generale”. Quest’anno il Giro dell’Emilia dunque è collocato nella settimana dei Campionati nazionali, ma di certo ha grande valore in sé, senza dover fungere da preparazione ad altri eventi. Un percorso affascinante con il durissimo arrivo a Bologna in cima al San Luca nobilita ulteriormente una corsa tra le più belle del panorama internazionale, che si meriterebbe un posto nel World Tour, purtroppo dominato da altre logiche. Poco male: il Giro dell’Emilia resta una corsa bellissima, che sicuramente ci regalerà grandi emozioni anche in questa edizione.

L’anno scorso vinse Primoz Roglic, che coronò così un anno eccezionale che lo vide sul podio al Giro d’Italia (vincendo proprio qui la crono d’apertura) e poi trionfatore alla Vuelta. Saranno da affrontare 199,7 km per un Giro dell’Emilia 2020 che si annuncia come sempre molto impegnativo. Partenza alle ore 11.30 da Casalecchio di Reno, l’arrivo è previsto poco prima delle ore 17.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DELL’EMILIA 2020

La diretta tv del Giro dell’Emilia 2020 sarà giustamente ampia, perché il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) inizierà già dalle ore 15.00, ci attendono dunque circa due ore e mezza in chiaro per tutti per seguire in modo completo i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2020: IL PERCORSO E L’ARRIVO SUL SAN LUCA

Per presentare più nel dettaglio la diretta del Giro dell’Emilia 2020, naturalmente adesso presentiamo il percorso di questa bellissima classica. Già pochi chilometri dopo la partenza da Casalecchio di Reno, il gruppo affronterà le prime salite di Montemaggiore e Mongardino. La discesa porterà successivamente i corridori a Sasso Marconi, poi ci sarà da affrontare la terza asperità di giornata, cioè il Passo Serra di Zanchetto, una lunga ma non molto dura ascesa seguita dalla discesa lungo la quale si attraverserà anche Castiglione dei Pepoli. In seguito si passerà da Rioveggio, poi si attraverserà per la seconda volta Sasso Marconi e si andrà ad affrontare lo strappo del Valico Ganzole, salita di soli 2,3 km ma con pendenza media al 9,1% e punte fino al 14%.

Si rientrerà poi a Bologna, dove saranno compiuti quattro giri di un circuito comprendente la salita di San Luca, da affrontare però ben cinque volte considerando che sarà la prima ascesa a introdurci sul circuito, dunque saranno appunto cinque i passaggi su questa iconica salita di 2,1 chilometri al 9,7% di pendenza media con punte di pendenza massima che toccheranno il 18%; l’ultimo passaggio sarà naturalmente in concomitanza con il traguardo, perché come da tradizione ormai consolidata l’arrivo del Giro dell’Emilia 2020 sarà collocato in cima al San Luca, garanzia di spettacolo ed emozioni da non perdere.



