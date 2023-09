DIRETTA/ Giro dell’Emilia 2023 video streaming Rai 2: in strada, si parte! (oggi 30 settembre)

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per la partenza della diretta del Giro dell’Emilia 2023, che scriverà una nuova pagina nella storia di questa gloriosa corsa, nel cui albo d’oro troviamo ancora al primo posto Costante Girardengo, che la vinse per ben cinque volte nel 1918, 1919, 1921, 1922 e 1925. Nomi gloriosi hanno fatto la storia del Giro dell’Emilia, classica adatta agli scalatori in particolare da quando l’arrivo è stato collocato in cima al San Luca, non a caso negli ultimi anni si sono imposti a Bologna ad esempio anche i colombiani Nairo Quintana ed Esteban Chaves, mentre le vittorie italiane più recenti portano le firme di Diego Ulissi nel 2013, l’eterno Davide Rebellin nel 2014, Giovanni Visconti nel 2017 ed infine Alessandro De Marchi nel 2018.

DIRETTA/ Coppa Agostoni 2023: Davide Formolo ha vinto, capolavoro UAE! (oggi 28 settembre)

Anche gli stranieri tengono molto a questa corsa, della quale riconoscono l’assoluto prestigio e valore tecnico: negli ultimi 25 anni, oltre a Quintana e Chaves, hanno vinto a Bologna molti big come Michael Boogerd, Jan Ullrich, Frank Schleck e per ultimi Primoz Roglic due volte, Alexander Vlasov e l’anno scorso Enric Mas precedendo Tadej Pogacar, oltre ai migliori italiani con Gilberto Simoni, Ivan Basso, Michele Bartoli e Danilo Di Luca, oltre a quelli già citati. Adesso però la parola passa alla strada, perché la diretta del Giro dell’Emilia 2023 sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Europei ciclismo 2023/ Oro Christophe Laporte, poi Van Aert e Kooij! Rimpianto Italia (24 settembre)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DELL’EMILIA 2023

La diretta tv del Giro dell’Emilia 2023 sarà in chiaro per tutti, perché il collegamento sarà fin dalle ore 14.00 su Rai Due, quindi una meritata ribalta sul canale generalista per seguire in modo completo i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video del Giro dell’Emilia 2023 sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet oppure l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DELL’EMILIA 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA/ Cronometro Europei ciclismo 2023: Tarling ha vinto, Cattaneo 5°! (oggi 20 settembre)

UNA CLASSICA DI LUSSO

Oggi sabato 30 settembre appuntamento imperdibile con la diretta Giro dell’Emilia 2023, edizione numero 106 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano – e non solo. Il Giro dell’Emilia ha molte caratteristiche che lo rendono prestigioso: un percorso impegnativo ed affascinante, un elenco degli iscritti che è sempre di primissimo livello, il fascino di una storia lunghissima e anche la collocazione al sabato precedente al Giro di Lombardia, per aprire il gran finale di stagione. La diretta del Giro dell’Emilia 2023 sarà quindi nobilitata come di consueto dalla presenza di tanti campioni che poi punteranno al Lombardia, a partire da Tadej Pogacar, affiancato da Adam Yates e Juan Ayuso per una UAE stellare; ci sono poi Simon Yates, Romain Bardet, Giulio Ciccone, Filippo Zana, Pavel Sivakov, Thibaut Pinot, Richard Carapaz, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Felix Gall e anche i vincitori delle due edizioni, cioè Primoz Roglic (che vinse anche nel 2019) ed Enric Mas, che è il detentore. Non servirebbe aggiungere altro…

Una componente essenziale dello spettacolo sempre garantito e che sicuramente ci regalerà anche la diretta del Giro dell’Emilia 2023 è il suo percorso con il durissimo arrivo a Bologna in cima al San Luca, che abbiamo visto anche al Giro d’Italia e che l’anno prossimo farà parte della Grand Départ italiana del Tour de France, elemento che nobilita ulteriormente una corsa tra le più belle del panorama internazionale. Ancora una volta vogliamo ribadire che il Giro dell’Emilia si meriterebbe ampiamente un posto nel World Tour, purtroppo dominato da altre logiche. Poco male, non è di certo l’etichetta che fa grande una corsa e i partecipanti a questa edizione lo dimostrano senza bisogno di altri commenti: la diretta del Giro dell’Emilia 2023 ci regalerà oggi grandi emozioni…

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2023: IL PERCORSO E L’ARRIVO SUL SAN LUCA

Per presentare la diretta del Giro dell’Emilia 2023, naturalmente adesso parliamo più nel dettaglio del percorso di questa bellissima classica. Saranno da affrontare ben 204,1 km per un Giro dell’Emilia che si annuncia come sempre molto impegnativo. La partenza avrà luogo alle ore 11.10 da Carpi, che ospita il via per il secondo anno consecutivo, i primi 70 km del tracciato saranno abbastanza facili, poi la prima salita sarà quella verso Sarnone (km 78,6), con quasi 6 km al 6,7% di pendenza media. In seguito, vi sarà un lungo tratto vallonato e poi la seconda asperità del tracciato del Giro dell’Emilia 2023, cioè la salita di Gavignano/Monte Nonascoso (km 126,4), che misurerà 6,1 km micidiali, con il 7,1% di pendenza media, ma molto più impegnativo nel primo e negli ultimi due chilometri.

Si rientrerà poi verso Bologna, dove saranno compiuti i tradizionali quattro giri di un circuito comprendente la salita di San Luca, da affrontare però ben cinque volte considerando che sarà la prima ascesa a introdurci sul circuito, dunque saranno appunto cinque i passaggi su questa iconica salita di 2,1 chilometri al 9,7% di pendenza media con punte di pendenza massima che toccheranno il 18%; l’ultimo passaggio sarà naturalmente in concomitanza con il traguardo, perché come da tradizione ormai consolidata l’arrivo del Giro dell’Emilia 2023 sarà collocato in cima al San Luca, garanzia di spettacolo ed emozioni da non perdere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA