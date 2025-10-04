Diretta Giro dell’Emilia 2025 streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della classica con arrivo sul San Luca (oggi sabato 4 ottobre)

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2025: UN’EDIZIONE PARTICOLARE

Ha fatto notizia già nelle scorse settimane la diretta Giro dell’Emilia 2025 che ci farà compagnia finalmente oggi, sabato 4 ottobre, regalandoci una delle classiche più belle del calendario internazionale. C’è stata ad esempio l’esclusione da parte degli organizzatori della Israel-Premier Tech per evitare problemi di sicurezza pubblica.

Diretta cronometro Europei ciclismo 2025/ Remco Evenepoel ha vinto, argento Filippo Ganna! (oggi 1 ottobre)

Dal punto di vista strettamente sportivo un vero peccato, è l’ammissione del fatto che, dopo i ripetuti episodi alla Vuelta, è impossibile garantire la sicurezza della squadra sponsorizzata da Israele, con gli organizzatori che per evitare guai peggiori hanno deciso per l’esclusione di cui pagheranno il prezzo i corridori della formazione, evidentemente incolpevoli.

Diretta Mondiali ciclismo 2025/ Gara in linea: Tadej Pogacar è campione! Bis per lo sloveno (28 settembre)

C’è poi purtroppo la sovrapposizione con gli Europei in Francia, che con un percorso impegnativo hanno attirato molte delle stelle che avrebbero potuto animare la diretta Giro dell’Emilia 2025, in primis naturalmente l’iridato Tadej Pogacar, che è anche il campione in carica della classica italiana grazie al successo in cima al San Luca di un anno fa.

Volendo citare allora qualche possibile favorito, la diretta Giro dell’Emilia 2025 metterà in copertina Isaac Del Toro, che da messicano non ha problemi di sovrapposizione con gli Europei, come pure Egan Bernal e Richard Carapaz, mentre Tom Pidcock ha preferito alla corsa europea il Giro dell’Emilia. La squadra di riferimento potrebbe essere la Red Bull-Bora-Hansgrohe, con Primoz Roglic che sul San Luca ha già vinto tre volte più Jai Hindley e Giulio Pellizzari. Purtroppo invece il grande assente sarà Giulio Ciccone, forfait dell’ultima ora perché l’abruzzese è malato e quindi proverà a recuperare per il Lombardia di sabato prossimo.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2025/ Magdeleine Vallieres ha vinto, è sorpresa totale!

GIRO DELL’EMILIA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Se non potrete essere lungo il percorso a tifare dal vivo, ricordiamo che la diretta Giro dell’Emilia 2025 in tv sarà garantita in chiaro per tutti dalle ore 14.00 su Rai Due. Questo di conseguenza significa che la diretta streaming video sarà per tutti con sito o app di Rai Play, ma per gli abbonati anche tramite DAZN e Discovery Plus.

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2025 RAI PLAY

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2025: ECCO GLI ORARI E IL PERCORSO

Dopo tutte le notizie di attualità che renderanno molto particolare la diretta Giro dell’Emilia 2025, adesso parliamo più nel dettaglio del percorso di questa classica, che invece ha caratteristiche immutabili. Saranno da affrontare 199 km km per un Giro dell’Emilia che si annuncia come sempre molto impegnativo. Quest’anno la partenza avrà luogo alle ore 10.25 da Mirandola, i primi 70 km del tracciato saranno sostanzialmente pianeggianti, poi cominceranno le salite e in particolare ce ne saranno quattro considerate come GPM già prima di entrare nel circuito finale: la prima sarà quella di San Lorenzo in Collina, seguita da Mongardino e Monzuno, che con i suoi 9 km sarà l’ascesa più lunga della corsa.

Saremo infine già molto vicini a Bologna con l’ascesa del Monte Calvo, l’ultima delle asperità previste prima di entrare nel circuito che come sempre sarà il cuore della diretta Giro dell’Emilia 2025. Qui ovviamente nulla di nuovo: saranno cinque passaggi sulla salita di San Luca, iconica nel mondo intero con i suoi 2,1 km al 9,7% medio e punte di pendenza massima al 18%, scoperti anche dal Tour de France l’anno scorso. Il primo passaggio servirà ad introdurre sul circuito finale, con altre quattro salite e naturalmente l’arrivo posto in cima alla quinta fatica per incoronare il vincitore.